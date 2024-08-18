東呼即應：夜市淡靜食肆哀愁 倡跨行業聯動自救

東呼即應走訪街頭 商戶搞包場出奇謀 市道不景氣，不少食肆大師傅或老闆想方法轉型自救，有人結束實體店，改做上門到會服務；有人向球迷、中小型公司埋手，開拓包場服務。港府救市不力，商戶只能各出奇謀，不想被陰乾。有市民向《東呼即應》表示，食物質素、服務水平均下跌，已減少外出光顧食店。有餐廳負責人指，周末客流量大不如前，連銅鑼灣晚上8時後也開始淡靜，生意難做。餐飲業代表認為，業界可聯同其他行業，進行「聯動性」推廣。

《東呼》記者走訪街頭，直擊市民外出吃飯及餐廳營運的現況。市民盧先生表示，若一日3餐均外出吃飯，估計需要500元。李先生則指，現時已減少外出吃飯，晚飯亦盡量回家吃。何小姐稱，現時一份早餐就要40至50元，且味道不好，基本晚上不會外出吃飯。陳小姐亦指甚少外出吃飯，一來經濟不好，加上食物質素一般，物價很高。

最旺場仍未及昔日一半人流 餐廳負責人陳小姐表示，以前星期五六日有很多人光顧，但現時生意跟平日一樣；雖然業主沒有加租，但亦不會減租。至於人工方面，因無法預料當日的生意情況，必須安排一定人數的員工上班，故無法減少人工開支。餐廳職員陳先生指，留意到最近有很多餐廳結業，估計主要受舖租高昂及北上消費熱潮影響；即使最旺場時，餐廳人流仍較以往少一半。

另一餐廳負責人鄧洢玲表示，疫情改變市民出夜街的習慣，就連銅鑼灣每晚8時後已開始淡靜，餐廳營業時間自然亦會縮短。她提到，做食肆要先行預備食材，若沒有顧客光顧，即使是冰鮮食材，亦只能保存數個月。她又指，現時餐廳會舉辦各種活動吸客，例如球迷活動或講座等，亦會與公司商討包場活動，本着打和已經當贏的心態，希望可以見到曙光。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，近日因有奧運盛事，特別在開幕後首周，有不少賽事與香港選手有關，令不少市民夜間外出消費，帶動餐飲業的生意，尤其不少商場設有大型屏幕，更吸引了不少人流。他建議，政府日後遇到大型活動，可讓市民免費欣賞或參觀，相信有助香港整體市道。他認為，未來本地餐飲業可聯同其他行業，進行「聯動性」推廣，藉此去吸引更多市民消費。

奧運吸引不少市民夜間外出消費，帶動餐飲業生意。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇