醫健：伶牙俐齒：我最憎就係見到牙醫

人際關係本應相敬如賓。我在社交場合，大概每3個新認識的朋友，知道我的身份是一個牙醫後，便會有一個會直接對我說：「我最憎就係見到牙醫。」多問幾句之下，通常能發現大家對於牙醫的負面情緒主要來自害怕，而不是憎恨。

牙科/牙醫恐懼可以來自很多方面。有些人因為自己以往或聽聞別人的求診經驗不佳所以害怕牙醫、有些人不喜歡儀器的聲音、有些人怕痛、也有些人害怕見牙醫的不確定性。

香港羽毛球代表謝影雪最近在社交媒體Threads撰文道：「有咩緊張得過上奧運比賽場，就係牙科保健。」一位公司的大老闆躺下讓我準備為他檢查牙齒時，說：「我已經很久沒有這種被overpowered（壓到） 的感覺了。」

逃避不是解決問題的方法相信大家也有聽過，每年應該找牙醫作檢查及洗牙。沒有定期見牙醫的普遍原因，是因為覺得牙齒沒有痛楚，便代表沒有問題。口腔內常見的兩大疾病，牙周病和蛀牙，病情的惡化速度通常較慢，初期甚至晚期的病徵通常不包含疼痛。牙齒開始鬆動，進食時牙齒無力，檢查後才發現牙周病已步入晚期；蛀牙有時雖然沒有痛，但蛀牙愈來愈深引致牙髓壞死，才發現蛀牙不能用相對簡單的補牙去治療。

逃避治療 釀惡性循環 沒有痛楚時，因為害怕而逃避見牙醫；因為逃避見牙醫，病情逐漸變得嚴重；病情嚴重時，往往需要較入侵性的治療才能解決問題；入侵性的治療通常治療時間較長，也會較預防性治療不舒服；不舒服的治療經驗，令到病人更加害怕並逃避見牙醫。惡性循環就此形成，病人的牙齒健康愈來愈差。

有些朋友認為每日刷牙及使用牙線，再使用標榜「 專業牙醫使用的牙刷」及「牙醫學會認可品牌的牙膏」，便不需要見牙醫。這絕對是一個錯誤的觀念。因為：我（牙醫）也有使用牙刷，我（牙醫）也有使用我認可的牙膏，我（牙醫）也有丁點兒害怕見牙醫，但我已經約了我的牙醫同學作周年檢查。

牙科醫生韓琦