日農相訪港見官員 促撤水產進口限制

【本報訊】日本農林水產大臣坂本哲志前日到訪香港，藉此宣傳日方食品，期間曾與港府官員進行會談，期望港府能夠撤銷停止進口福島等10個都縣水產品的限制措施。但港府指日方目前未能保證核污水排放的淨化和稀釋裝置能長期有效運作。

核污水影響空前 須嚴格把關 坂本哲志前日在香港出席美食博覽，強調不僅日本食物，也有必要向港人傳遞日本歷史及文化的資訊。他在會談後提到，港府官員表示將繼續對話，未談及具體措施，僅說：「我提出了撤銷不基於科學依據的進口限制這一要求。」

就日方要求香港解除對日本水產品的進口禁令，港府回應指，核污水排海造成的外溢影響前所未有，日方目前未能保證核污水排放的淨化和稀釋裝置能長期有效運作。港府須嚴格把關，並會密切留意核污水排放的發展，不時檢視相關應對措施。

由於日本東京電力福島第一核電站2023年8月開始排放核污水入海，港府隨後禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉共10個都縣水產、海鹽及海藻食品進口。