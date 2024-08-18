機械人無人機比賽 中小生參戰

【本報訊】一連3日的「2024 數碼娛樂領袖論壇」（DELF）已在數碼港揭幕，昨日場內舉行了「AI Everywhere機械人電競邀請賽」，包括「機械人欖球賽」及「無人機舞蹈比賽」。由高小至初中學生組成的多個隊伍，攜同自行設計、製作的機械人或無人機，在老師帶領下參賽。

「機械人欖球賽」共有7隊來自不同學校的隊伍參賽，賽事以單循環賽制舉行，每場會由兩隊隊伍對決。參賽隊伍被分為攻方及守方，每隊可放3隻機械人參賽，攻方需把「欖球」放在其中一隻機械人之中，再由其餘兩隻機械人「護送」之下送達對手底線。至於防守方就要用不同的方法阻擋，或者將之推出界外，每至「達陣」就會攻守互換。大部分參賽隊伍擺出車型機械人，部分人將球放在車頂，亦有隊伍將之放在車廂內，嘗試得分。

有隊伍升空失敗 「無人機舞蹈比賽」則有3支隊伍參賽，每隊要派出4架自行組裝的無人機作表演，並由現場評判作評分，有無人機就裝上LED燈作裝飾，博取好成績。不過有隊伍就「升空失敗」，4架無人機中只有一架成功起飛；亦有隊伍成功完成表演，4架無人機一同完成表演。