大熊貓龍鳳孖寶 叫肚餓要飲奶

【本報訊】大熊貓盈盈成為最年長首次誕子的熊貓，一對港產龍鳳胎大熊貓仍然非常脆弱，需要人手照顧餵奶。海洋公園昨日在社交平台上又發布最新影片，片中可見海洋公園團隊的工作人員正在餵奶予大熊貓寶寶，寶寶發出洪亮的叫聲，十分可愛！海洋公園留言：「大熊貓BB食奶你見過未呢？記得開聲聽呀！」

大口吞嚥 精神奕奕 海洋公園最新開設了專門發布大熊貓和大熊貓寶寶資訊的社交媒體專頁，昨公布了一條工作人員用奶樽餵奶給大熊貓寶寶的片段。片段首先只見大熊貓寶寶似乎非常着急大叫肚餓，頭部上下郁動，工作人員隨即遞上奶樽，但一開始奶樽未有成功餵到寶寶口中。其後，工作人員再次嘗試細心地對準寶寶嘴巴讓牠進食，寶寶之後便成功喝到奶並停下叫聲，大口大口吞嚥，看起來精神不錯。

大熊貓盈盈和樂樂在今年3月成功自然交配，盈盈在經過近5個月的孕育期後，終於在19歲生日的前夕，於15日的凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎。園方前日召開記者會，指未來希望讓市民參加改名活動，全城慶賀港產大熊貓到來。