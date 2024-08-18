當局補鑊 研設法揪高危照顧者

【本報訊】近期本港接連發生多宗照顧者悲劇，勞工及福利局副局長何啟明昨日表示，當局正研究是否建立高危個案資料庫，但要考慮當中的技術可行性，以便及早識別此類個案，希望能夠改變照顧者不到最後一刻也不求助的風氣。對於申訴專員主動調查政府支援長者和殘疾人士照顧者的暫託服務，他指當局會繼續增加名額，並改善資訊發布方法。

難以單一指標界定 對於社會上有聲音要求政府設立高危個案資料庫，何昨出席電視節目時表示，當局有持續研究，但很難以單一指標去界定何為高危個案，並舉例指是否要檢視個案人士有否在當日出入醫院，但本來局方已在這方面有相應計劃，但又要考慮在經過一段時間的監測後仍否屬高危。因此，他坦言很難以單一指標界定是否高危，需要透過關愛隊上門探訪等方式，持續觀察是否有需要協助，以及提醒照顧者可以主動尋求協助。局方亦會檢視能否跟醫管局進行資料配對。

對於申訴專員主動調查政府支援長者和殘疾人士照顧者的暫託服務，可能未被充分使用，何指出會繼續增加名額，目前照顧者研究大約有逾50%的使用量，而局方的暫託宿位約有一半會被使用，另一半沒有人使用。而沒有被使用的宿位可讓市民申請。