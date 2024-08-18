研發新型瀝青鋪路 應對極端天氣損耗

抗變形抗老化抗疲勞 100繁忙地段已採用 本港夏日炎熱、多雨，極端天氣挑戰趨頻繁，全港逾2,240公里長的公共道路網絡遭到破壞的威脅愈來愈大。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，路政署已研發多款嶄新鋪路物料，具有耐熱、降噪、抗疲勞等不同特性，其中與香港理工大學合作研發的新型瀝青物料，具有更優勝的抗變形、抗老化和抗疲勞特性，可提高道路的耐用度。現時，這款新物料已被鋪設在約100個較繁忙的路段，包括深圳灣公路大橋。另有降噪的物料亦已在18個路段使用。

林世雄昨日發表網誌介紹，全球氣候暖化，路面長期受陽光照射，瀝青路面容易變軟甚至變形，馬路表面受壓後更易損壞。路政署與理大合作研發一種新型瀝青物料，使用較高黏度的瀝青油生產，相較之前常用的瀝青，在抗變形、抗老化和抗疲勞等方面均有不俗表現，能提高道路的耐用性。目前有關物料已應用在約100個較繁忙路段，包括深圳灣公路大橋，未來可望按需要應用在更多新建的道路。

廢胎橡膠粉鋪路更耐用 此外，團隊亦研發適用於本港市區道路的新低噪音鋪路物料，能令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音降低約2.5分貝，相當於減低路面上接近一半車流量的噪音。路政署在去年初開始使用這種新物料，目前已於約18個路段使用，包括元朗朗業街。

同時，團隊研究將廢棄車胎橡膠粉，添加到傳統瀝青鋪路物料，以提高路面耐用性，物盡其用。林指，相關實地測試已於去年底完成，結果十分理想，佐敦道及長沙灣道現已使用橡膠瀝青鋪路物料。

循環再造碎玻璃製路磚 行人路方面，林又指，路政署早於20年前起，已規定混凝土路磚必須使用循環再造集料，即來自建築或拆卸工程產生的破碎混凝土或碎石。路政署亦已要求道路維修工程中，使用含30%至35%循環再造碎玻璃的環保路磚。去年路政署就使用了約2,200噸循環再造碎玻璃，相當於超過440萬個棄置酒瓶。