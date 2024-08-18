澳門消息：手機同屏功能洩私隱 女子墮公檢法騙局失7.3萬元

上周二（13日）上午事主的手機收到一個顯示號碼為「008621」來電，一名自稱「反詐騙中心」職員指事主在內地申請的電話號碼涉及詐騙，事主即時否認，該職員於是與事主視像通話。之後有一名自稱內地「執法人員」與事主繼續視像通話，該「執法人員」更指事主涉及內地一宗清洗黑錢案，要求接受調查並保持聯絡，同時不可以向他人透露其正接受調查。同日下午約1時，另一名同自稱內地「執法人員」再與事主視像通話，指示事主使用手機同屏功能溝通，並要求審查事主的網上銀行帳戶，事主照辦。