澳門消息：手機同屏功能洩私隱 女子墮公檢法騙局失7.3萬元
【本報綜合報道】一名澳門女子疑墮「公檢法」騙局，被轉走帳戶內73,300澳門元。她懷疑按指示使用手機同屏功能與「執法人員」溝通時，被盜取網上銀行帳戶等重要資料。當地執法部門接手調查案件。
上周二（13日）上午事主的手機收到一個顯示號碼為「008621」來電，一名自稱「反詐騙中心」職員指事主在內地申請的電話號碼涉及詐騙，事主即時否認，該職員於是與事主視像通話。之後有一名自稱內地「執法人員」與事主繼續視像通話，該「執法人員」更指事主涉及內地一宗清洗黑錢案，要求接受調查並保持聯絡，同時不可以向他人透露其正接受調查。同日下午約1時，另一名同自稱內地「執法人員」再與事主視像通話，指示事主使用手機同屏功能溝通，並要求審查事主的網上銀行帳戶，事主照辦。
被要求借錢付保證金察不妥
翌日（14日）中午，事主再與該內地「執法人員」溝通，對方指涉及事主的案件正在處理，須支付1萬澳門元「保證金」，但事主聲稱沒有錢，內地「執法人員」要求事主向他人借錢。事主覺得可疑，拒絕要求，並向澳門執法部門查詢。其後發現事主網上銀行帳戶於周二遭人轉走73,300澳門元，款項全部轉入內地一銀行帳戶。
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