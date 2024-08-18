澳門消息：誤信「好友」存款投資 中年婦失73萬

【本報綜合報道】澳門有中年婦女墮投資騙局，報稱損失折合734,500澳門元。事主收到不知名來電後，誤以為對方是失聯多年的好友，在對方游說下投資「5G概念金融產品」，先後多次轉帳後，發現無法提現懷疑被騙報案。當地執法人員接報鎖定其中一個「收錢」帳戶戶主身份，經查問下戶主表示按網上「男友」要求接收63萬澳門元款項，並以虛擬貨幣方式轉走，過程中收取約2.2萬澳門元報酬。

涉案人姓吳，女，41歲，澳門居民，報稱侍應。涉嫌相當巨額詐騙及清洗黑錢被移交檢院跟進。案情指，事主今年6月上旬收到不知名電話，因聲線相似，誤以為對方是多年無聯絡的朋友。聊天期間對方推薦一個英國平台投資「5G概念金融產品」，聲稱報酬豐厚，游說事主參與投資。事主未虞有詐，聯繫「平台客服」投資5萬元人民幣（約5.4萬港元）並成功獲利，順利提現5.6萬元人民幣（約6萬港元）。「贏錢」的事主在對方多次游說下決定加碼，7月下旬先後存入10萬元人民幣（約10.8萬港元）及63萬澳門元本金，但隨後一直無法提現，懷疑被騙報案。

女侍應借出戶口收款被截 當地執法部門調查後透過匯款及通話紀錄，鎖定其中一個「收錢」帳戶戶主身份，並在本月3日下午在黑沙環區某店舖將其截獲。調查期間，吳女聲稱上月網上認識一名男子並發展成情侶。隨後按對方指示，借出銀行帳戶接收其中63萬澳門元騙款，並購買虛擬貨幣協助將錢轉走。執法部門相信案件至少尚有一名人士在逃，目前正追查在逃人士及騙款下落。