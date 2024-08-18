一周61宗 裸聊勒索涉款170萬 最細苦主12歲學生

網絡罪案日新月異，執法部門表示，過去一周接獲61宗涉及裸聊勒索的案件，年紀最小的受害人是兩名年僅12歲的中學生，相關案件共造成逾170萬元的金額損失。今年上半年，本港勒索案件較前激增近30%，裸聊案件增幅更過三成，有教育界議員表示，近年裸聊、網上色情片段很氾濫，青春期的人士難免對性有好奇，但不法之徒卻利用學生心智未成熟而行騙，建議加強教育，學校可與執法部門多合作，增加向學生及家長的宣傳，讓他們對此類騙案等有所警惕。

執法部門表示，暑假中裸聊勒索案件頻生，過去一周已有61宗，最年輕的受害人是兩名12歲中學生，兩人分別透過同一交友應用程式結識騙徒並進行裸聊，期間遭騙徒拍下受害人裸露影片，再以公開轉發作威脅，向受害人勒索金錢。執法部門表示，裸聊勒索除蒙受金錢損失和心理損害，裸露影片更有機會在網上永久流傳，留下一輩子陰影。

上半年勒索案升近三成 政府早前有公布上半年相關勒索案件的情況，2024年上半年，勒索案有1,418宗，增加325宗，升幅為29.7%，升幅絕大部分來自同屬科技及暴力罪案的「裸聊」，而裸聊有1,102宗，上升269宗升幅為32.3%，學生依然是最大受害群組。

議員朱國強表示，近年裸聊、網上色情片段很氾濫，應對問題的關鍵是提升學生的資訊素養，同時透過性教育強化他們正確處理朋輩與感情關係的態度，讓他們對網上色情資訊、桃色陷阱有所警惕。

朱國強還表示，現時小學常識科，與日後推行的人文科都有涉獵這些問題，他還認為未來應加強宣傳。

朱又稱，以裸聊來說，重點是學生須懂得保護自己，尤其青春期難免對性有好奇，應該有自我保護的底線，避免以不當行為表達情愛，避免跌入色情陷阱，同時也要從性別平等的角度，教導青少年處理親密關係的道德界線。