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黃雨下公路水漲 3車串燒2人傷

有電單車經過水氹時翻倒，造成3車串燒意外。 有電單車經過水氹時翻倒，造成3車串燒意外。
有電單車經過水氹時翻倒，造成3車串燒意外。
警告歷時逾5句鐘 長洲錄強陣風
受到廣闊低壓槽相關的強雷雨帶影響，本港昨日清晨起大雨滂沱，天文台於早上5時35分已發出黃雨警告，生效5個多小時。受到暴雨影響，期間發生多宗交通意外，包括沙田出現水氹，一電單車經過時翻倒，造成3車串燒意外，3名涉事司機中有兩人已送院治療。另外，新界大老山公路中有一輛電單車及客貨車疑似行經水浸路面時死火，兩車停在路中，現場一度需封路。
天文台於昨日清晨5時35分發出黃色暴雨警告信號，直至上午10時55分才取消警告信號，數小時內本港普遍地區錄得超過50毫米雨量，市區、大嶼山部分地區及長洲更一度錄得約100毫米雨量，天文台更一度考慮是否需要發出紅色暴雨警告信號。在昨日上午7時35分左右，長洲曾錄得每小時約80公里的強陣風。
暴雨來襲時，沙田於昨晨7時41分發生交通意外，大老山公路往馬鞍山路支路方向、近亞公角遊樂場對開，受暴雨積水影響致出現大型水氹。一輛電單車沿左二線駛經現場時，疑意外跣胎翻側，尾隨而至的客貨車也收掣不及，撞向電單車，另一輛的士同樣收掣不及，撼向客貨車車尾，釀成3車串燒意外。姓鍾（45歲）鐵騎士倒地，身體擦傷兼腳部骨折，表情狀甚痛苦，姓黃（41歲）客貨車司機報稱胸口痛，兩名傷者由救護車送威爾斯親王醫院治療。姓曾（63歲）的士司機沒有受傷，留在現場協助調查意外原因。
2車駛經水浸路面死火堵路
此外，昨晨5時許，同樣在大老山公路往馬鞍山方向近亞公角漁民新村對開，由於行車線遭水浸，路上車輛需涉水而行，期間一輛電單車及一輛客貨車駛經時死火停在路中。鐵騎士跌坐地上，下半身浸在水中，衣衫盡濕情況狼狽，其後執法人員到場圍封部分行車線，待積水退去後重開路段。
展望本周天氣，天文台預測未來數日華南沿岸及南海北部天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨着副熱帶高壓脊向西伸展，本周後期廣東天色好轉，天氣酷熱。此外，一個低壓區會在今日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。
沙田附近出現大型水氹。沙田附近出現大型水氹。
沙田附近出現大型水氹。
有一輛電單車及一輛客貨車駛經近亞公角漁民新村對開時死火停在路中。有一輛電單車及一輛客貨車駛經近亞公角漁民新村對開時死火停在路中。
有一輛電單車及一輛客貨車駛經近亞公角漁民新村對開時死火停在路中。
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