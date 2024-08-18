黃雨下公路水漲 3車串燒2人傷

警告歷時逾5句鐘 長洲錄強陣風 受到廣闊低壓槽相關的強雷雨帶影響，本港昨日清晨起大雨滂沱，天文台於早上5時35分已發出黃雨警告，生效5個多小時。受到暴雨影響，期間發生多宗交通意外，包括沙田出現水氹，一電單車經過時翻倒，造成3車串燒意外，3名涉事司機中有兩人已送院治療。另外，新界大老山公路中有一輛電單車及客貨車疑似行經水浸路面時死火，兩車停在路中，現場一度需封路。

天文台於昨日清晨5時35分發出黃色暴雨警告信號，直至上午10時55分才取消警告信號，數小時內本港普遍地區錄得超過50毫米雨量，市區、大嶼山部分地區及長洲更一度錄得約100毫米雨量，天文台更一度考慮是否需要發出紅色暴雨警告信號。在昨日上午7時35分左右，長洲曾錄得每小時約80公里的強陣風。

暴雨來襲時，沙田於昨晨7時41分發生交通意外，大老山公路往馬鞍山路支路方向、近亞公角遊樂場對開，受暴雨積水影響致出現大型水氹。一輛電單車沿左二線駛經現場時，疑意外跣胎翻側，尾隨而至的客貨車也收掣不及，撞向電單車，另一輛的士同樣收掣不及，撼向客貨車車尾，釀成3車串燒意外。姓鍾（45歲）鐵騎士倒地，身體擦傷兼腳部骨折，表情狀甚痛苦，姓黃（41歲）客貨車司機報稱胸口痛，兩名傷者由救護車送威爾斯親王醫院治療。姓曾（63歲）的士司機沒有受傷，留在現場協助調查意外原因。

2車駛經水浸路面死火堵路 此外，昨晨5時許，同樣在大老山公路往馬鞍山方向近亞公角漁民新村對開，由於行車線遭水浸，路上車輛需涉水而行，期間一輛電單車及一輛客貨車駛經時死火停在路中。鐵騎士跌坐地上，下半身浸在水中，衣衫盡濕情況狼狽，其後執法人員到場圍封部分行車線，待積水退去後重開路段。

展望本周天氣，天文台預測未來數日華南沿岸及南海北部天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨着副熱帶高壓脊向西伸展，本周後期廣東天色好轉，天氣酷熱。此外，一個低壓區會在今日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。