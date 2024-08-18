精英資助機制 體院下月開會檢討

【本報訊】港隊運動員在巴黎奧運奪得佳績，但全職運動員資助及薪酬問題亦引起各界關注。體院副主席兼議員鄭泳舜昨日表示，體院每4年會檢討一次精英運動員直接資助機制，今年9月將開會討論，料明年初會有報告，最快明年4月有新安排。他明白外界要求增加支援的意見，希望可以為運動員提供向上流機會。體育學院院長蔡玉坤則指，現時運動員每個月獲7,000至8,000元資助額屬入門級，大部分運動員在2至3年後就可以提升。

重申第6級僅是初期資助 蔡玉坤表示，當局每年給予運動員及支援逾9億元，現時運動員資助分6級，當中第6級約7,000元的資助屬入門級，要獲得第6級資助門檻不高，體育學院亦會提供其他配套，例如飲食及住宿等，並支援運動員的學費及生活等；並重申第6級只是初期資助，以跆拳道代表盧蔚豐為例，盧在巴黎奧運前獲資助約1.1萬元，在奧運奪得第7名成績後，下年度資助已可提升至3.2萬元。

至於是否有運動員因資助不足而放棄，他指一定會有人放棄，但不算很多，體院會盡量協助運動員做好生涯規劃，致力將全職運動員比例，由約四成提高至最少一半，希望1,400名運動員愈來愈多全職。他又指出，若許多有潛質的運動員放棄，港隊不會有如今的好成績，他重申，精英運動員一定要與比賽成績掛鈎，因為精英培訓猶如「金字塔」，要汰弱留強，期望港隊日後在每屆奧運都拿到獎牌。

對於有意見批評運動員接拍廣告影響表現，鄭泳舜亦指運動員大部分時間都是專注體育，但運動要產業化，必定要有「明星」承托，體育學院亦有部門協助運動員接拍廣告，除可增加個人收入外，亦有助推動運動項目。