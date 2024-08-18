稱公僕具獨特滿足感 官員籲學生投身

【本報訊】政府公務員即將進行聯合招聘。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（17日）在社交網站上發文，呼籲學生積極考慮公務員工作，又指部分人對公務員有誤解，反駁稱公務員有不少傑出表現者，認為「公務員的事業收入不會讓人成為富豪，但卻有獨特的、私營市場的工作不能比擬的滿足感。」

指各界期望愈來愈高 楊何蓓茵又提到政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的聯合招聘將於9月展開，稍後會公布等報名詳情及安排。

楊何蓓茵出席大學生公共治理研習課程，與50名大學生交流，簡介公務員制度。她指各界對公務員的期望愈來愈高，部分人對公務員有因循保守，程序大於一切，甚至「少做少錯，不做不錯」等評論；她反駁指公務員有不少表現傑出者，為民服務的同時更會多行一步，甚至「行多很多步」，呼籲熱心服務社會的學生積極考慮公務員工作。

她又表示，政府有數百個職系，涉及不同專業及性質的工作，包括一般職系（政務主任AO、行政主任EO等）、專業職系（工程師、城市規劃師等）及紀律部隊職系（入境處等），每年會招聘約一萬人。而自去年6月起，政府擴展投考需學士學位學歷公務員職位的資格至大學三年級學生，換言之，今年應屆畢業生、2025年畢業生及2026年畢業的大學生或研究生，均可以報考今年稍後招聘的職位。

現時，已有30個職系或職級會考慮今年應屆畢業生、2025年畢業及2026年畢業的大學生或研究生，包括AO、EO、紀律部隊職位等，成功的申請人可以獲有條件取錄。