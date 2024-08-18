港大醫學院料6年後全港缺1570醫生

【本報訊】本港醫護人手短缺。港大醫學院院長劉澤星昨日表示，預計本港到2030年將欠缺1,570名醫生，目前本港僅一半醫生在公營醫療系統工作，但就要照顧全港九成病人，又指公立醫院需要持續挽留人才，希望醫學院未來可以持續增加學額，日後醫科生除了醫院臨床經驗，亦可從事科研等發展，以提高醫生工作的滿足感。

與內地合作 可做更多科研藥試 劉澤星在電台節目指出，市民北上求醫成趨勢，認為作為醫生，都需要按時代和市民習慣不同而轉變。他期望本港和內地尤其大灣區醫生加強溝通聯繫，除了醫生之間交流，訓練水平亦可拉近。他續說，香港只有700多萬人口，一般進行罕見疾病等大型數據研究，病人數目不足，如果有機會與大灣區合作，將可以做更多科研工作和藥物試驗。

按當局最新「醫療人力推算」，本港到2030年將欠缺1,570名醫生，劉澤星指，公立醫院需要持續挽留人才，可讓醫生在門診和巡房以外，協助收集病人數據參與醫學科研，相信可提高醫生工作的滿足感，並幫助醫生增值。

劉又指，港大醫學院收生已由每年210人增至295人，希望將來醫學生來自更多不同背景，包括生物醫學等，提升整體醫療水平。

香港中華醫學會會長陳真光在同一節目表示，兩地醫療專業可以優勢互補，認同市民北上就診是大勢所趨，又指政府在醫療方面開支高，如果部分服務可以在大灣區內地城市處理，將有助紓緩壓力，減輕部分開支。