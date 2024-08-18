公院翻新爆糾紛 工人拆門抗議欠薪

指拖糧屢見不鮮 工會籲政府增保障前線 醫管局轄下的大口環根德公爵夫人兒童醫院正進行病房翻新工程，但工程承建方出現內部糾紛，疑屬二判的工人被拖糧，受影響工人追薪不果，上周四（15日）有工人將醫院多間病房內木門拆下，抗議僱主欠薪。醫院發言人回應事件，指已就事件報案，病人服務及翻新工程進度未受事件影響。有工會人士表示，今年起至今已有14至15個地盤爆拖糧糾紛，但政府工程也爆拖糧糾紛就較少見。他指，建造業工人被欠薪屢見不鮮，政府必須從制度上為前線工人提供更多保障。

大口環根德公爵夫人兒童醫院發言人表示，分判商人員日前將一間正在翻新的病房、一批已安裝的新木門拆下，放置一旁。院方發現後即時聯絡並責成工程的主承辦商跟進，被拆下的木門已陸續裝回。院方十分關注事件，已要求主承辦商與旗下分判商妥善跟進，按照合約條款處理工程相關事宜。

翻查資料，立法會為於2013年批准向醫管局一次過撥款130億元，以翻新旗下公立醫院的設施。涉及大口環根德公爵夫人兒童醫院的工程亦屬翻新的小工程之一，計劃是翻新醫院G座1號及2號病房，整項工程預算為1,920萬港元，其中本年度翻新工程預算為1,342萬港元。

若屬實 政府項目今年第3宗拖糧 香港建造業總工會理事長周思傑表示，今年起至少已經有14至15個地盤出現拖糧問題。但政府項目爆拖糧就較為少見，若今次事件屬實，合計今年約有3宗。周表示，地盤拖糧文化存在幾十年，工人遭欠薪往往難以追討，又指今次事件中工人「如果解決到就唔使拆門啦」。不過他亦指出，拆門、堵路等行為不太恰當，建議工人若出現相關問題可往勞工處或工會求助。

周思傑又指出，目前工人被拖糧無上訴機制，「唔做嘢就扣錢，甚至被趕走」，加上經濟環境轉差，導致拖糧情況屢次出現。政府早前公布《建造業付款保障條例草案》，期望改善建造業拖糧問題，他就認為條例可確保大判、二判有充足現金流，對工人有一定幫助，但仍未能直接保障工人權益。目前法例下，若二判拖糧，大判需墊支兩個月薪資，然而拖糧問題不少超過兩個月。他希望政府可增加墊支金額，或直接將部分薪水存入工人戶口，以作保障。