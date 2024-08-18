大熊貓首在港出生 倡研帶旺經濟

【本報訊】大熊貓盈盈順利在海洋公園誕下龍鳳胎，是首次有大熊貓在本港誕生，議員林健鋒認為，香港可以發展大熊貓經濟，各界可以多花心思締造商機，例如餐飲業、酒店業，都可以推出以大熊貓為主題的產品或套房，玩具製造商可以推出熊貓玩具，而政府可以藉大熊貓熱潮，研究帶旺香港的措施。

推紀念品玩具 主題列車吸打卡 議員盧偉國同樣表示，大熊貓深受市民愛戴，相關紀念品和玩具將成為相當好的產業。另外，內地現時有網站24小時直播大熊貓生活，認為香港可以參考有關做法，24小時直播新生的大熊貓龍鳳胎生活，相信會受市民歡迎，吸引他們觀看。他又指，香港不同地方都可以推動大熊貓經濟，包括港鐵可推出大熊貓主題列車，增加旅客的打卡點，吸引旅客來港帶動經濟。

另一議員謝偉銓亦認為，政府應該認真考慮如何透過大熊貓，提升經濟效益，認為除了透過海洋公園宣傳，亦可透過藝術，包括以大熊貓為主題的街頭藝術，擴大受眾範圍、與民同樂，強調政府應透過不同行業同時宣傳，發揮協同效應。