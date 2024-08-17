旅巴塞爆港大 預約未改亂象

香港大學這所百年老店，歷史悠久，精英雲集，名人輩出，孫中山、張愛玲都曾就讀過。根據全球高等教育研究機構（QS）公布2025年度世界大學排名，香港大學躍升至全球第17位，並在亞洲排名第4。有如此亮點，也就難怪香港大學近年成為內地遊學團打卡熱點，校旁薄扶林道一帶車輛違泊情況嚴重。

究竟違泊情況有多嚴重？本報記者日前到港大校門外、薄扶林道一帶的行車線實地視察。記者在下午5時45分已見有約5至6輛旅遊巴停泊在全日禁止停車的雙黃線區域及沒有雙黃線的「灰色地帶」，停泊的旅遊巴大多貼上「遊覽」字眼在車頭。由於停車處旁的行人路非常狹窄，只能容一至兩人通過，故旅遊巴落客時，記者要在路旁側身等候約30人的旅行團通過後，才可通行。由於違泊高峰期撞正當區居民上下班時間，就連港鐵香港大學站出入口升降機，亦經常因被遊學團遊客霸佔而水洩不通，影響日常生活，難怪惹來居民不滿，甚至扯火，直斥旅行團「無人管、無秩序」。

當區居民叫苦連天，居民陳小姐因旅行團上落車而經常受阻，她說今年初起有內地社交媒體介紹參觀香港大學後情況變差，由周一至周日都有此問題，尤其在早上及傍晚最為猖獗，由香港大學港鐵站的出口一路塞滿人潮到涉事行人道，對居民十分困擾。另一位嚴先生在該區已居住了30多年，可謂老街坊，他指近半年旅行團阻路的情況愈趨惡劣，皆因由下午6時30分起便毋須登記，可隨意出入校園，故大多數旅行團會選擇在此時到香港大學，「半條路都係見到佢哋上車落車」，平常居民就寸步難移！

從居民的心聲，一字記之曰：苦！翻查紀錄，相關情況早於今年2月曾被傳媒報道，惟情況至今仍未改善。運輸署回覆本報查詢時指，署方已向執法部門反映該處違例泊車的情況，並要求部門加強巡邏及採取執法行動。而執法部門表示，今年起截至8月7日，部門在有關路段就違例泊車已發出共15張定額罰款通知書。針對香港大學旁薄扶林道車輛違例停泊的情況，西區執法人員亦於暑假違例泊車高峰時段，在上址先進行宣傳教育，繼而採取交通執法行動，以確保道路安全及交通暢通。然而，看來運輸署和執法部門的「繼續聯絡各持份者並密切關注有關情況，作出適當的相應交通管制及票控行動」，顯然力度不足，校旁道路日日依然被「遊覽」觀光巴士塞爆！

香港大學當然知道有關混亂情況，是以於5月1日起實施參觀校園遊客分流措施，遊客在周一至周六上午8時至下午6時30分到訪校園，須提前網上登記預約。港大亦已於7月25日起為參觀校園的遊客舉辦校園導賞團，至今共舉辦6個導賞團。之不過，僧多粥少，遠遠未能滿足內地遊客「朝聖」需求。港大回覆本報查詢時指，校方非常關注旅遊巴士違法停泊為鄰近社區交通造成的影響，目前港大校園內並沒有設置旅遊巴士泊位。看來，要改變以上交通亂象，除了執法部門加強指揮有關觀光大巴，落完訪客即刻要駛走，不准逗留等客，否則一概票控；而大學方面，恐怕亦要每日限制參觀人流，甚至下午6時30分後亦需預約，額滿即止，否則塞爆亂象難改，影響當區居民必矣！