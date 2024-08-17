龍七公：美國式白手套 假民主真顛覆

美國自號「民主燈塔」，經常以輸出民主為大業。不過，美式輸出法近年已變成發動革命、政變或動亂，先亂後奪權已成為美國策反他國及地區的標準。最近，中國外交部發表《美國國家民主基金會的所作所為及真實面目》報告，向全世界揭穿這個組織作為美國政府「白手套」的真面目。

政府撥款 到處點火 所謂「白手套」，指的是把骯髒行動包裹在白色外殼的行為。而中國外交部揭穿的最大「白手套」，正是臭名遠播、在2019年香港反修例風波中十分活躍的美國國家民主基金會（NED）。外交部選在8月上旬發表這份對NED大起底的報告，對美國政府與NED那些左遮右掩、不願袒露人前的行動一一大揭露，例如NED如何成立、資金來源、近年「傑作」，都一一踢爆，洋洋灑灑8,000多字，可說是有分量兼有心思的安排。只是，外交部這時發表報告，是要煞停或反擊NED甚麼行動呢？答案可能在報告內。外交部在報告中力數NED的「卓越戰功」，當中一項是它資助國際共和研究所（IRI），發起「支持歐洲反對中國共產黨的顛覆策略」二期項目，有關行動旨在「編造傳播中國共產黨對所謂民主價值觀和跨大西洋團結的威脅」。

原來如此，那麼近年歐洲國家及歐洲部分媒體對中國政治及民生充滿偏見的報道，甚至不少歐洲人都被「洗腦」，針對中國共產黨不代表針對中國人的說法就有出處了。NED花的錢似乎效果不菲。

報告還指，聲稱是非政府組織的NED，其實資金大部分來自美國政府撥款，從國會撥款、政府審計的安排，根本與一般政府機構無異，還十分高層次的向美國國會和總統報告工作。該組織1983年成立時，撥款只是1,800萬美元，但到2023財年，NED獲撥款3.15億美元，世界上有哪個智庫組織有這份財力與地位？

再看NED的「戰績」，當然少不了香港2019年反修例演變成暴亂的事件，2020年，NED涉港資助項目清單項目不少，共計31萬多美元，這些錢事後亦被揭發流進了相關搞手組織、街頭暴民手裏。

此外，「台獨」更是NED的核心工程之一，2022年NED聯同民進黨渲染台灣是所謂的「民主堡壘」，甚至打出「今日烏克蘭，明日台灣」，扶持「台獨」及相關宣傳可謂不遺餘力。

多年來NED動作多多，不少國家及地區都因此傷筋動骨，相繼向NED採取反制行動，例如2015年7月，俄羅斯外交部發表聲明，將NED列為「不受歡迎組織」；2016年，印度政府根據本國《外國捐贈管理法》「違規資助非政府組織」規定，將NED列入觀察名單；2018年，匈牙利媒體亦將受NED資助的民間人權組織「匈牙利赫爾辛基委員會」列入「索羅斯的僱傭兵」黑名單，指其與境外勢力勾結，破壞匈牙利國家穩定。