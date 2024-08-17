笑看天下：戲子總統係時候下台

俄烏之戰至今，一直都是俄羅斯的軍事能力比烏克蘭強得多，但最近烏軍忽然神勇，越境突襲俄羅斯庫爾斯克州後，烏克蘭總統澤連斯基周三表示，烏軍持續推進並俘虜100名俄軍；烏克蘭副總理維列什楚克透露，將在庫爾斯克建立緩衝區，保護烏克蘭邊境。

烏克蘭過去曾揚言要「大反攻」，可惜烏軍在東部戰場丟失了巴赫木特，令醞釀已久嘅「春季反攻」陷入死局；就連去年6月下旬嘅俄羅斯瓦格納僱傭兵集團兵變，烏軍也沒能佔到多少便宜。俄羅斯前總統梅德韋傑夫便曾在網上指澤連斯基「是一個沒有才能的傀儡」；美媒亦抨擊澤氏是一個「榨取美國納稅人的腐敗強人」。

劣評如潮的戲子總統，給人嘅印象就係一味面皮厚，伸手向歐美諸國要軍援毫不手軟，被戲謔是個從喜劇演員到超級籌款員的能手，如今竟一個轉身變「戰神」？俄羅斯國防部日前表示，烏軍一日內在庫爾斯克州損失340名軍人和19輛裝甲車，連日來傷亡烏軍多達2,640人，俄軍已恢復對庫爾斯克州克魯佩茨村嘅控制。

烏克蘭想長期佔領庫爾斯克州，都真係發夢都冇咁早。普京說過：俄羅斯領土確實很大，但是沒有一寸是多餘的。想長期霸佔庫爾斯克州，恐怕比在石頭榨出血來更難！俄方情報顯示，美方不滿澤連斯基嘅情緒日益高漲，甚至質疑有否必要向烏提供軍事援助，再加上澤氏正採取鹵莽行動，或使緊張局勢升級到遠超出烏國領土範圍，因此已與烏國反對派制訂計劃，爭取踢澤氏下台。事實上，俄烏戰事係西方與俄國嘅軍事較量，在代理人澤連斯基不能完成規定任務時，換掉戲子總統並非不可能嘅選擇，何況佢嘅總統任期於今年5月21日就已終止。