冰鑑春秋：柯文哲該辭去黨主席

民眾黨競選經費儼然成為一筆爛帳，還牽扯出人頭公司甚至洗錢的疑雲，不僅財務長李文宗與當時的競選總幹事黃珊珊難辭其咎，柯文哲自己也發布聲明，承認自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。但這樣就能夠幫民眾黨止血了嗎？

民眾黨成立5年來內鬥風波不斷，權力核心如走馬燈般更換，派系傾軋也時有所聞；呈現在人們面前的就是老將紛紛出走，而離開民眾黨的也幾無例外轉職柯黑，搖身一變成為綠營節目的座上賓，揭發民眾黨內部的黑幕醜聞，一點一滴地耗損這個年輕政黨的形象。

而柯文哲的家人更是媒體追逐的焦點，原因無他，因為不管是柯媽媽、陳佩琪還是柯美蘭，都是全功能自走炮，三不五時就會發出驚人之語，讓民眾黨啼笑皆非，只能跟在身後不斷擦屁股。例如這次事件爆發，陳佩琪竟坦承自己開設人頭公司，但「有犯意無犯行」，希望法官從輕發落；柯美蘭還跟着上車，用「沒開幕還好」緩頰；柯媽媽更乾脆詛咒：「隨便罵我們的人會被雷劈。」

所以，要解決民眾黨的困境，不是李文宗或黃珊珊辭職就可以平息，而是根本缺乏領導統御能力的柯文哲，顯然根本不適任黨主席這個位子，只要他在任一天，在他毫無章法的指揮下，問題必然層出不窮！所以釜底抽薪之計，就是壯士斷腕，索性辭去黨主席之位，以精神領袖方式繼續從政。

民眾黨可以由更有人和與處事能力的人來領導，甚至直接轉為集體決議，柯文哲則以榮譽黨主席的模式和民眾黨持續合作，才能面對這次風暴，轉危為安。否則，柯文哲接下來的官司纏身，勢必拖垮民眾黨，第三勢力又將曇花一現，台灣政壇將重回藍綠對決的傳統格局。