橫眉冷看：西方作孽 西方承受

近日，英國反新移民的示威漸告平息，問題表面上解決了，但是隱患依然存在，一旦再次爆發，恐怕便難以收拾。如今大量難民仍是前赴後繼地趕往英倫，有時候一天可以多達700人。

難民的景況委實值得同情，日前有一艘本來只可容納60人的橡皮艇，卻乘載了一百多個逃難者，一名女孩在艇上被擠迫致死。事後女孩的母親接受訪問，她說逃難雖然危險，但她的族人仍然會這樣做，因為這是唯一的生路。看來，歐洲接收的難民仍會如潮湧至，英國首當其衝，今次因難民和新移民引起的騷動，雖然暫時止息，但根本的問題一日未解，危機依舊會接踵而至。

英國對難民大愛包容，精神固然可嘉，但英國政府是愛心「爆棚」而能力不足，國家的財政瀕臨崩潰邊緣，支援難民的開支卻像是無有休止，難怪部分英國人會掀起排外情緒。

以早前爆發的騷亂為例，事件起因是一名17歲的少年闖入舞蹈學校，殺死3名孩童，雖然行兇者的父母是來自盧旺達，但他本人在英國土生土長，並非新移民，更不是難民。這些事實示威者未必全然不知，他們很可能只是以此為藉口，而掀起反新移民的騷亂，因為國家再無止境地接收外來者，早晚都會吃不消。

難民的處境固然可堪憐憫，但第三世界地區之所以湧現大量難民，正是因為美西方不停在各地點起火頭，他們以反抗極權、推動民主為名，在全球多處地區挑動起反政府浪潮，當舊有體制被推倒了，卻又無力收拾殘局，大量民眾無以維生，自然會向歐美地區湧去。所謂凡事有因必有果，美西方國家一手種下的孽，最後便要自己去承受。