強詞有理：美以不好過

中東局勢劍拔弩張，伊朗誓言報復以色列卻遲遲未有行動，反而英國、德國及法國按捺不住，日前發表聯合聲明，警告伊朗及其盟友不要就哈馬斯領袖哈尼亞遇刺身亡一事發動襲擊，否則要為破壞中東和平與穩定的行為負上責任云云。這真是皇帝不急太監急，這些西方國家忽然化身「和平使者」，為中東和平與穩定奔走呼號，難道自己不覺得虛偽？中東甚麼時候見過和平與穩定？

拋開以色列在加薩地帶犯下的戰爭罪行不說，單是轟炸伊朗駐敍利亞大使館、在伊朗境內實施暗殺行動等等，都是對主權國家的嚴重侵犯，對國際法的肆意踐踏，為何英德法諸國視若無睹？為何不警告以色列不要破壞中東和平與穩定？說穿了，這正是西方的馳名雙標，明明偏袒以色列，卻擺出一副維護和平正義的姿態，簡直令人惡心。

西方自恃擁有國際話語權，一直站在道德高地對其他國家指手畫腳，這一套過去行得通，現在已經不靈了。誰是中東亂局的根源，誰在背後推波助瀾，全世界都看得清清楚楚，西方的道德說教再也騙不了人。相反，英德法諸國的聯合聲明只能暴露自身齷齪，令人進一步看清其雙重標準和虛偽本質。

很明顯，伊朗遲遲沒有對以色列採取報復行動，並非放棄，而是有各種考慮和布局。對伊朗來說，最好的選擇就是打代理人戰爭，利用巴勒斯坦哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝和伊拉克民兵組織，持續對以色列進行襲擾，令其疲於奔命。而這一招正是學自美國，以其人之道還治其身。所以，表面上以色列不可一世，實際上日子並不好過，在四面楚歌之下，若不是美國無底線支持以及其他西方國家偏袒，恐怕早就被伊斯蘭怒火吞沒。

其實美國也不好受，為了力撐以色列爸爸，不得不再度陷入中東泥沼。美國國家安全委員會發言人柯比宣稱，美國已向中東地區投送了「多到可怕的軍力」，不無炫耀的味道。所謂多到可怕的軍力，包括兩個航母戰鬥群和F22隱形戰機等，無非想威懾伊朗不要輕舉妄動，但也恰恰暴露老美色厲內荏，單是應付伊朗就如此大費周章，對抗中俄又需要多少軍力？美軍還有這個能力嗎？從某種意義上說，伊朗虛晃一招就使美以疲於奔命，草木皆兵，本身就是一種勝利，起碼可以消耗對方。