龍吟虎嘯：伊朗不懂攘外先安內

有一條消息不起眼但很能說明問題。中東劍拔弩張、以伊戰爭一觸即發之際，伊朗上任10天的副總統扎里夫請辭，原因是他不滿意新內閣建議名單的19人中，至少有7人並非他的首選，他稱自己將返回學術界，減少對伊朗政治的關注。

扎里夫8月1日獲總統佩澤希齊揚任命為「負責戰略事務」的副總統，並領導一個顧問委員會挑選新內閣提名人選。名單到了國會手裏，被改得「面目全非」，扎里夫欣賞的人被「擼」了下去。目前正是極敏感時刻，扎里夫在伊朗政壇是有名的親美派，2013年至2021年擔任伊朗外交部長，「主張與美國談判」，積極參與2015年《伊朗核協議》的起草和簽署，他的子女擁有美國籍。扎里夫當上副總統，當然與伊朗目前最大的親美派——佩澤希齊揚貴為總統相關。因此，扎里夫稱今次請辭並非對佩澤希齊揚有甚麼不滿，他質疑的是自己作為副總統的作用——在國會「批准」內閣名單問題上撞了板。

太遠的不說，二戰結束後，美伊關係好好壞壞了七、八十年。冷戰時期，美國極力使伊朗成為它全球布局的一顆重要棋子，「北可遏制蘇聯南下，東可俯視南亞次大陸，西可進軍阿拉伯世界，南可控制波斯灣、印度洋及石油通道」。為此，美國扶持了巴列維國王統治，控制伊朗長達20多年，親美派在伊朗基礎深厚。1979年高曼尼領導的伊斯蘭革命打倒了美國傀儡，美國瘋狂反擊，通過支持伊拉克和沙特等阿拉伯國家打擊伊朗，伊朗堅決反抗40年之久，然而始終未能從經濟基礎到上層建築，從一般民眾到社會精英，清除美國價值觀和意識形態無孔不入的影響。

「親美派」的存在，成為伊朗國家建構的一部分，在選舉中可以堂而皇之的上台執政，如此這般，美西方和以色列對伊朗的全方位滲透，可說是輕而易舉。德黑蘭不懂「攘外必先安內」，沒有可能會贏。