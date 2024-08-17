坦言集：突襲後如何

烏克蘭突襲庫爾斯克，除非北約藉機大舉進攻俄羅斯，否則注定失敗。突襲本身是成功的，但後繼無力，也難撤退，便必然被俄軍殲滅，突襲破壞俄羅斯雖多，但代價巨大。

突襲失敗後，亦證明現時以北約之力是不能打垮俄羅斯。一是要作持久戰，但這樣打下去消耗過大，耗死歐盟亦難有即時的好處。美國的負債經濟已處於危險境界，再打下去，負債更大，歐盟亦不會願意承擔。沒有充足的經費，烏克蘭軍隊和北約僱傭兵是沒法維持的。目前進行持久戰，對美國和北約都是不可能的選項。

二是停戰和談，這是順應國際國內的要求，美國還有中東的爛局要處理。美國總的來說是不會放棄摧毀俄羅斯的長期戰略目標，停戰可能便如2014年明斯克協議那樣，是美國用以爭取時間重整對俄攻擊的力量，也為了減緩國內和與歐盟的矛盾，躲過總統交接期的政策空檔。

停戰不等於和談，美國與北約仍然要保存澤連斯基政權，以便下一步攻擊俄羅斯，也可即時把烏克蘭現有的土地、礦產資源攤分，並可新建工廠，儲備下一戰的能力。停戰的重建未必真的可按和平共處共同發展的方向，對此，普京未必會再次上當。庫爾斯克突襲已證明美國與北約的真正企圖，為了打擊俄羅斯，不惜犧牲烏克蘭和突襲中以萬計的北約僱傭兵。今次可攻入俄境，便已開了先例，俄國不能不防，避免再犯明斯克協議的錯誤。

普京的選擇不只是停戰和談，而是應否乘機擴大烏克蘭戰爭的戰果，至少迫使北約在其後的和談中反過來要讓步。於是，一是庫爾斯克反擊戰必然在把烏軍驅趕之後，俄軍乘機直入烏境。另外，在烏東南原來的戰場上，因烏軍調走部分軍力攻擊庫爾斯克，俄軍可擴大原來的戰績，加快向烏軍陣地壓迫，爭取兩線更大戰果。二是這樣進展順利的話，普京便可展開和談談判。但與此同時，為防北約再度突襲，或更大規模的突襲，俄羅斯要動員全國軍力，準備必要時與美國決一死戰，核武的部署便會加強加快。這是和戰兩手同時應對。普京不能不謹慎，主因是美國不可靠。

庫爾斯克突襲是美國總統換屆的一個插曲，真正目的如何，難以判定，但至少這證明美國攻俄已無紅線可守，俄羅斯再沒有幻想的餘地。中國在旁觀看，應吸取教訓，早作相應的規劃。