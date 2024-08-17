寺廟員工不忿被咬 兩狗棄後山

【本報訊】上天有好生之德，但大嶼山寶蓮寺卻有員工涉虐狗。社交群組「佛門警訊 Buddhist Alert （ International ）」有貼文指，寶蓮寺有工作人員本周二（13日）涉殘忍虐狗，有人疑不忿曾遭狗隻咬，當日以膠袋笠兩隻狗女的頭，把牠們帶離寺院範圍，疑載至後山丟棄。寶蓮寺證實收到投訴，已派員在相關地點尋犬。

寶蓮寺：即時查問尋找 上述貼文提到，兩隻狗女被寶蓮寺廚房人員共同圈養多年，但有工作人員疑於廚房製作齋菜時，曾踩到其中一狗的狗尾，被狗女反咬，其後懷恨在心，事發當日兩隻狗女被人丟棄。現時兩隻狗女不知所終，生死未卜。

寶蓮寺在社交平台發文，證實已接獲投訴，指該寺有員工帶走昂坪範圍的兩狗隻並遺棄。禪寺指，佛教以慈悲為懷，該寺一直善待昂坪流浪狗隻，為狗隻提供基本休息場所、安排絕育、打防疫針及一般醫療等。得悉事件後，已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點（深屈路轉入延慶寺路口）尋找狗隻，暫沒尋獲。