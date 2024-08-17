搜160娛場拘153人 包括假難民

檢冰毒釣魚機伸縮棍 為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，執法部門於本周四（15日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查約160間娛樂場所，以打擊有組織犯罪活動及堵截犯罪分子的收入來源。行動中共拘捕153男女，當中包括3名持「行街紙」留港的假難民，被捕人士涉及「自稱三合會成員」、「傷人」、「毆鬥」及「洗黑錢」等罪行。行動中，警員檢獲賭具、武器及懷疑「冰」毒等，檢獲的毒品總市值約1.3萬元。

執法部門表示，行動中突擊搜查約160間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，進行拘捕及大規模掃蕩，以打擊有組織犯罪活動，堵截犯罪分子的收入來源。期間，警員共拘捕153人，包括66名本地男子、18名本地女子、8名內地男子、55名內地女子、3名巴基斯坦籍男子、一名馬來西亞籍男子、一名越南籍男子及一名印尼籍女子，年齡介乎16至74歲，當中兩名巴基斯坦籍男子及一名越南籍男子為持「行街紙」留港的假難民。

被捕人士最細16歲 被捕人士分別涉嫌「自稱三合會成員」、「傷人」、「毆鬥」、「藏有攻擊性武器」、「藏有危險藥物」、「經營賭博場所、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等。警員於行動中檢獲9部釣魚機、3支伸縮棍、約1.5萬元現金及約20克懷疑「冰」毒等。行動中檢獲的毒品總市值約1.3萬元。

假難民滯港，不但影響治安，港府更要為此支付大量公帑。根據政府提交立法會特別財委會的文件，2024至25年度政府用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支共涉3.64億元、遣返聲請不獲確立者共5,900萬元、公費法律支援共1.44億元、人道援助共5.83億元，總計高達11.5億元。惟至今仍有約1.5萬名不獲確立免遣返資格的人士滯港，過去6年，港府相關使費高逾63億元，過去12個年度的開支更已逾百億元。