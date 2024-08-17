破億元洗錢黨 港星共拘8人

【本報訊】本港執法部門於上周五（9日）早上展開代號「黑腦」行動，瓦解一個清洗逾一億元犯罪得益的跨國洗黑錢集團。今年年初，執法部門與國際刑警及新加坡執法部門，發現一個國際犯罪集團利用香港銀行戶口，接收超過3,300萬元及520萬元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。

主腦骨幹落網 執法部門經深入調查及情報分析後，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕一名集團主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人共7人（33至43歲）。警員檢獲約30萬元現金、超過60張銀行卡及其他證物，並阻止集團成員戶口中130萬元的犯罪得益被轉移。5名被捕人已被暫控合共3項「洗黑錢」罪，案件已於本周一及本周三在東區裁判法院提堂。新加坡執法部門亦在當地拘捕一名與犯罪集團有關的23歲男子。

行動期間，執法部門調查顯示，其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行帳戶，在當日收到數筆合共約12萬美元（折合約93.6萬港元）的海外匯款，遂立刻通知國際刑警及新加坡執法部門，及後發現其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。執法部門隨即通知該名受害人以免招致更大損失。