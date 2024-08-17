超強颱風安比壓境 日本兩天撤800航班

【本報綜合報道】熱帶氣旋「安比」昨日上午升級為超強颱風，吹襲日本伊豆群島南部、關東地區等，受影響地區航空交通大受影響，全日本航空公司及日本航空取消16日及17日超過800班航班，多條新幹線和鐵路宣布停止運作，渡輪同樣停止服務，東京迪士尼樂園宣布提早於下午3時閉園。氣象廳預計「安比」今日繼續向東北方向移動，逼近東北地區後逐漸遠離日本。

截至昨日上午11時，「安比」集結於東京都八丈島東北方向110公里海域，以每小時20公里速度向北移動。日本氣象廳在記者會預報，「安比」將為路徑上的伊豆群島、關東和東北地區帶來強風和暴雨，周六有出現警戒級強風和巨浪的風險，但颱風登陸日本的可能性較低。受颱風外圍雨帶影響，茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、多摩地區、伊豆群島、神奈川縣和山梨縣周五晚將出現線狀雨帶，可能出現泥石流以及水浸。

關東地區逾千戶停電 全日空和日航昨日分別取消335班和319班，在東京成田及羽田機場升降的國內和國際航班，其餘日本航司合共取消約100班航班。全日空和日航於昨日中午12時後關閉在有關機場的櫃台，兩個機場於昨日下午大部分時間關閉。今日航班也受影響，全日空和日航已分別宣布取消36班和32班國內航班，並合共取消8班國際航班，兩天航班取消數量超過800班次。東京電力公司指截至昨日上午10時，關東地區約1,060戶家庭停電，其中480戶來自東京都町田市。