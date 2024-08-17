4內地學者獲頒未來科學大獎

【本報訊】香港未來科學大獎基金會昨在香港及北京聯合公布今屆「未來科學大獎」，3項大獎共有4名得主，均由內地學者及研究員奪得，其中「生命科學獎」得主為鄧宏魁；「物質科學獎」獲獎者為張濤和李亞棟；「數學與計算機科學獎」則由孫斌勇獲得。有關頒獎禮及大獎活動周將於10月底至11月初在香港舉行。

今屆「生命科學獎」得主鄧宏魁，為北京大學博雅講席教授、昌平實驗室領銜科學家，評審表彰他開創利用化學方法將體細胞重編程為多能幹細胞，改變細胞命運和狀態方面的傑出工作，將對幹細胞研究和再生醫學的發展產生廣泛而深遠的影響。

「物質科學獎」由中國科學院大連化學物理研究所研究員張濤，以及清華大學教授李亞棟兩人奪得，表彰他們對「單原子催化」的發展和應用所作出的開創性貢獻。有關研究成果已促使大宗化學品綠色環保及高效節能的工業化生產，助力於人類社會可持續發展的潛力。「數學與計算機科學獎」則由浙江大學數學高等研究院教授孫斌勇奪得，表彰他在「李群表示論」上作出的傑出貢獻。

展覽10月起科學館舉行 此外，未來科學大獎的活動焦點、未來科學大獎展覽，將於10月4日至11月4日在香港科學館舉行。至於未來科學大獎周，則於10月30日至11月3日在港舉行，期間會舉辦科學論壇、年度會議、科學峰會及頒獎典禮。

未來科學大獎於2016年成立，是由科學家、企業家群體共同發起的科學獎項。旨在獎勵在中國內地、香港、澳門、台灣取得傑出科學成果的科學家。未來科學大獎目前設置「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」3大獎項，單項獎金100萬美元（約780萬港元）。過去8年，已有35位科學家獲頒未來科學大獎。