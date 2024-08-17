數碼娛樂領袖論壇 體驗智慧生活

【本報訊】「2024數碼娛樂領袖論壇」昨日起一連3日於數碼港舉行，主題為「想像遊樂園：人工智能驅動 Web 3.0娛樂創新」，探討如何利用AI及Web 3.0技術作多領域應用。財金官員致詞時表示，人工智能、Web 3.0正改變相關產業，重新定義遊戲、電視、電影、體育領域的互動和應用。港府會培育有關方面人才，吸引更多相關企業進駐香港，而本地首座AI超級計算中心的第一階段設施，亦計劃在今年稍後啟用。

專區50項技術應用 論壇亦設有體驗專區，展出近50項創新技術或應用，同場還有工作坊及各類競賽，為大眾提供沉浸式體驗。體驗專區包括「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」及「藝術與文化」4個主題，提供不同範疇的體驗，例如結合AI和沉浸式技術的「梵高數碼故鄉」、將咖啡文化與機械人技術相融合的「路邦咖啡師機械人系統」、教育與訓練專用的互動對話機械人系統「ChatsOK」等。

論壇首日，瑞騰國際體育科技集團就與理工大學簽訂合作備忘錄，共同成立「體育科技人才與產業發展中心」，發展體育領域人才培育及進行相關學術交流，同時為大灣區及國際提供專業的體育科技與管理課程。而今明兩日就會有多個互動式體驗活動，包括AI互動工作坊、機械人編程、飛行模擬、遊戲開發、混音等主題活動，以及不同表演及比賽。