大熊貓雙胞胎 飲奶學爬勁可愛

現年19歲的盈盈成有紀錄以來最年長初次成功誕子的大熊貓，為香港喜添一對龍鳳胎寶寶。香港海洋公園昨日首度公開港產大熊貓寶寶的最新生活照，可見兩姊弟在加護箱內爬行、工作人員用奶樽餵奶等。海洋公園公司主席龐建貽表示，盈盈年長誕子屬非常罕有的案例，希望全港市民之後能一起參與改名活動。而海洋公園動物及保育部主管祝效忠則稱，寶寶出生後仍很脆弱，接下來數天會迎來「收水期」，體重變輕，屬關鍵存活期，專家團隊會繼續全天候監察情況，希望盈盈恢復後能自行照顧寶寶。

祝效忠表示，大熊貓繁殖一般而言只會在5月有短短數天的發情機會，而且不論是真懷孕或假懷孕，都會在發情後數天出現懷孕徵兆，包括減食等徵狀，故要在熊貓生產前14日才能確定是否懷孕。他又指大熊貓和人類一樣，在生產前較敏感和煩躁，照超聲波也有困難，團隊不能打麻醉藥，故在最近才能確認是否有懷孕。

姊弟體重輕 未來「收水期」關鍵 祝又指，一般熊貓出生時通常有130克，但兩隻寶寶剛出生都比一般熊貓寶寶出生時的體重輕，各自只有110克重，加上牠們出生時的叫聲也較弱，故團隊認為兩隻寶寶仍很脆弱。他又指出一般熊貓寶寶的體重會有120至150克，「收水期」是最關鍵的時候，屆時寶寶有可能更輕，團隊會協助寶寶排便，並全天候照顧。

對於盈盈年長首次懷孕誕子，祝形容並非易事，因高齡產婦會有很多問題，例如難分泌乳汁、體力不足等，雖然野外的大熊貓也會出現雙胞胎，機率是一半一半，惟一般在野外時媽媽只有力氣照顧其中一隻較強壯的寶寶，在物競天擇下便會放棄另一隻，故今次在人工幫助下，他希望盈盈恢復後便能自行照顧兩隻寶寶。他又補充，兩隻寶寶是在香港誕生，屬於香港，希望未來能適時與公眾見面。

一家4口暫同住 待擴建設施 對於未來將有6隻大熊貓在港生活，祝指寶寶在出生後兩年都要和媽媽一起生活，故盈盈未來會和寶寶一同住在大熊貓之旅，樂樂也會居住該處，而安安佳佳的故居也可另外安置大熊貓。龐建貽續稱，現時設施足夠，但由於新寶寶在長大後要有新地方住，相信到時便要再增加新地方。他又重申，全世界暫時有3個紀錄都是在海洋公園發生，認為是公園的國際級團隊照顧好大熊貓所致，希望外界能對公園有更多支持，之後會考慮大熊貓經濟，相信未來6隻大熊貓可以幫助增加公園收入。