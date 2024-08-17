舊樓違消防指示 當局倡罰款增4倍

【本報訊】華豐大廈發生奪命大火，引起社會對舊樓消防安全的關注。政府上月提早將《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例草案》交立法會審理，昨日法案委員會舉行會議，局方建議將不遵從一系列消防指示的罰款提高4倍；除罰款由2.5萬至20萬元外，並每日另處罰款2,500元至兩萬元不等，預計影響約2,000幢未就「指令」有進展的樓宇。此外，法案委員會主席謝偉銓亦決定，計劃於在9月上旬的某個周六舉辦公聽會，邀請市民發表意見。

法案委員會將辦公聽會 局方建議在《條例》中訂明一系列罰則，包括阻礙法團進行工程可罰款一萬元及監禁6個月，拒絕分擔工程費用可罰款2.5萬元；阻礙執行當局進行代辦工程可罰款2.5萬元及監禁6個月；新業主3個月內未就轉讓通知當局，可罰款一萬元及監禁6個月。而不遵從「指示」、「符合消防安全令」、「消除火警危險通知書」或「火警危險令」可罰款2.5萬至20萬不等。

局方在會上指出，受《條例》規管的目標樓宇約有1.4萬幢，截至3月底，當局已向1.04萬幢目標樓宇發出「指示」，當中約1,000幢目標樓宇已遵辦獲撤銷，另有5,800幢有積極進展，以及有約1,200幢有初步進展。但由於有約2,000幢目標樓宇沒有進展又沒有合理辯解，故消防處及屋宇署會考慮作出檢控。

局方表示，法團可運用「消防工程資助計劃」，向有需要的業主資助代辦工程的費用；至於另外約數百幢樓宇有下落不明或無法聯絡的業主等，即使執行當局作出檢控亦無法籌組相關工程，資助計劃也會接受此類樓宇的申請。