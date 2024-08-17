上半年322企業落戶 近半來自內地

【本報訊】投資推廣署今年上半年協助322間企業來港開設或拓展業務，數字較去年同期上升43%。最多企業來自內地，有150間；其次是美國，有30間。相關企業投資本港的總額為383億元，創造逾3,500個新增職位，兩者分別較去年同期上升6%和44%。

投資推廣署表示，上半年來港投資的境外企業有19間來自英國；18間來自新加坡；法國有15間。按行業分布，最多是金融服務和金融科技，有77間；其次是創新及科技和家族辦公室，分別佔61間和52間。

47間為一帶一路經濟體

投資推廣署助理署長蔣學禮表示，本港是亞洲最重要的資產管理中心，管理的資產規模達30萬億元，這是很吸引外資的一大亮點。該署又指上半年來港投資的322間企業中，47間來自「一帶一路」沿線經濟體，新加坡數量最多，佔18間；韓國8間；馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國各4間。由於今年上半年來港投資企業較前年多，該署有信心吸引境外企業來港投資的數目可超出2022年訂下的績效指標，即3年內吸引1,130間企業來港。