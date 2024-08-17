中小企陷困 議員冀銀行勿提前催還款

【本報訊】本港中小企面臨困境，議員林健鋒昨在港台節目中表示，期望銀行業界抱住守望相助的香港精神，嚴格執行包括不要要求中小企提前還款等早前公布的措施，以免影響流動資金。

林健鋒指，金管局曾於3月出招，若客戶可按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款。他認為措施訂明清晰，但關注指引是否由上傳至下；會否有不銜接的地方。他指財金官員和金管局曾向銀行反映情況，但對方指難以逐個個案檢視，認為目前最重要是同舟共濟，不可各家自掃門前雪。

香港中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目稱，年初至年中，曾有銀行因部分中小企抵押品或物業貶值而縮短還款年期；或要求因應貶值的部分還款。他期望銀行業界特事特辦，讓中小企有喘息機會。

料零售寒冬持續至年底 郭志華又強調，中小企經營辛苦，市面上有很多空置店舖，預計零售寒冬會持續至今年年底。他說雖然金管局推出的措施只是指引，銀行未必需要跟隨，但希望業界不要立即追收中小企的抵押品，同時提供6個月過渡期。

被問到未來經營情況會否更差，郭志華說不敢想像將來，指現時情況是近20年來最差，由中美角力、高息環境以至環球經濟都欠佳。