生產總值欠驚喜 盼美減息尋轉機

旅客人次增長放慢 私人消費冇加有減 政府昨公布今年第二季的經濟情況，本地生產總值（GDP）修訂數字，第二季實質GDP按年增長3.3%，與預先估計相同，首季上升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質GDP上升0.4%（與預先估計相同），首季上升2.5%。政府維持全年實質GDP增長預測在2.5%至3.5%，和5月覆檢時相同。至於服務輸出增長及私人消費開支仍然未如理想，當局指隨放寬個人遊計劃及提高內地居民免稅額度，再加上若美國減息，預料情況會好轉。

政府經濟顧問梁永勝稱，香港經濟在今年第二季繼續錄得溫和增長，對外環節方面，整體貨物出口繼續強勁增長，服務輸出則增長放緩。本地方面，整體投資開支進一步上升，但私人消費開支轉為輕微下跌。實質本地生產總值按年增長3.3%，上一季上升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。

過夜客人均花費跌至5400 對貨物的外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%。輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口回復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。與此同時，服務輸出增長放緩至1.4%，旅遊服務輸出下跌8.8%，反映訪港旅客人次增長減慢。梁永勝說，受旅客消費模式改變及港元匯率高企影響，第二季過夜旅客的人均消費5,400元，但去年第二季是7,400元，今年旅客的平均消費減少。他說，隨中央推出多項惠港措施，包括優化個人遊計劃及提高內地居民免稅額度等，以及政府大力提振經濟，全年舉辦約210項盛事，相信對旅遊業及本地消費均有支持作用。

本地方面，私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響。與此同時，整體投資開支隨着整體經濟增長而進一步上升6.0%。至於第二季基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與上一季相同。

至於住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場在第二季初期非常活躍，但其後隨着積壓需求減退而逐步轉靜。由於美國減息預期降溫，市場氣氛在季內愈趨審慎。

整季合計，住宅售價下跌，多家發展商以保守的定價策略推出新樓盤。

梁永勝又提到，展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。

如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易摩擦將會帶來風險。本地經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持，但地緣政治緊張局勢和利率的不確定性或會令營商信心和資產市場受壓。

至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、政府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

指市民追求性價比成趨勢 針對私人消費開支仍然下降，梁表示近一兩年本港面對不少挑戰，當中包括結構性因素，即市民消費模式及習慣不同，也與匯率較強有關。他認為隨美國減息，港元匯率減弱，慢慢會解決到，至於結構性問題則需要長時間改變，市民會趨向追求更大性價比的物品，相信未來會慢慢恢復情況。

樓市復甦方面，梁指樓市受經濟增長、流動性（即利率）、市場信心等影響，相信過去兩年利率是非常大的影響因素，相信減息能夠改善情況。而減息有幾方面影響，美國減息，香港跟隨，會對固定資產投資及個人消費都有幫助，港元也會跟隨美元減弱，有助個人消費，故視乎美國何時間減息，本港跟隨速度等。