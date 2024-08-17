剷廣福道安全島2死8傷 的哥遭索償 明年2‧13提訊

【本報訊】大埔廣福道於2021年8月發生致命車禍，一輛的士途經該處交通燈位時，突然剷上安全島猛撞正在過路的途人，釀成兩死8人受傷。肇事的士司機承認兩項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，今年2月被判監禁8年，終身停牌。車禍中，懷孕婦人及其4歲男童受傷。兩母子及男童父親，周四（15日）分3案入稟高等法院，向的士司機索償。司法機構已排期於2025年2月13日首次提訊。

3案的被告均是莫培華。原告分別是伍美芳、劉志明（音譯）及劉殷喆。其中劉志明是劉殷喆的父親及起訴監護人。翻查報道，劉殷喆當時4歲，伍美芳是劉殷喆的母親，案發時正懷孕，2022年1月誕下嬰兒。

入稟狀指，被告2021年8月22日上午11時15分左右，駕駛的士駛至大埔廣福道近燈柱AE0236的行人過路處時，疏忽或違反法定照顧責任，造成交通意外，引致原告受傷，故現入稟索償。

誤殺危駕共6罪 判囚8年 就是次意外，被告於今年1月，在高院承認兩項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。法官形容本案令人惋惜、不安及震驚，考慮到被告之駕駛態度及作為，最終就6項控罪共判囚8年。案件編號：HCPI 232-234/2024