偷單車男搭的士運贓 司機奮勇擒賊

【本報訊】網上社交平台瘋傳一段的哥勇擒偷單車賊的「車Cam」影片，該段影片長約6分28秒，顯示在本周四（15日）凌晨2時許，一輛載客的士的車尾箱放有一輛單車，在紅磡馬頭圍道近鶴園街停燈，期間一名身穿橙色上衣的男乘客突然打開左後車門落車，且急步走向行人路。此時，的哥落車追截，並用手捉着其雙臂，雙方於行人路糾纏，尾隨拍下「車Cam」片的另一名的哥見兩人扭作一團，遂將車停在路旁，並詢問該名行家「係咪搶嘢啊？我報警！」橙衣男則高呼：「的士司機唔畀我走！搶嘢！」的哥喝斥：「報警，唔好畀佢走」；其後該名熱心行家代為報案。

致電同黨 的哥聞言生疑 此時，的哥將橙衣男制服在地，對方不斷掙扎並高呼「搶嘢！搶嘢！搶錢啊！放手啦！」的哥回敬：「放你老×啊！」期間橙衣男不停大叫「放手啊！放手啊！」的哥則喝斥：「報警啊，偷單車啊！」一名途經上址的男子見狀上前協助的哥，另外一名鐵騎士亦落車與另一男子圍觀拍片。未幾，警員接報到場調查，影片至此結束。

據了解，涉嫌偷單車男子在的士上疑致電同黨，指單車被上鎖，要求對方取磨機開鎖，的哥聞言生疑，於是質問對方，乘客反指的哥兜路，兩人爭吵後，的哥提議去差館，有人懷疑心虛落車逃走。

執法部門表示當日凌晨2時許接獲一名男子報案，指紅磡馬頭圍道與鶴園街交界一名的哥與一名男乘客打架。

警員到場經初步調查後，涉事男乘客懷疑在旺角上海街與快富街偷走一輛單車後，截乘涉事的士運走贓物，期間被姓林（62歲）的哥揭發，雙方發生糾纏。

警員經調查後，該名姓許（34歲）男乘客涉嫌「盜竊」被捕，已被帶走調查。事件中，見義勇為的哥手腳擦傷，他經治理傷勢後拒絕送院。