追拒查座駕 警車爆胎跪低 目送罪犯失禮

一度逼停仍飆逃 擎槍警閃避仆倒 新界南兩名交通警員，昨晨在葵涌區巡邏時，發現一輛私家車違規切線，截查時司機未予理會驅車逃走，途中遇上堵塞被迫停下。兩警用警棍猛扑車窗及擋風玻璃，並且擎槍迫令司機落車受查，惟對方拒絕就範開車飆逃，擎槍警閃避時仆倒受傷。警員窮追至長青公路近長青隧道，警車突然爆胎「拋錨」，無奈目送私家車逃去。受傷警員需送院治理，涉事警車則被拖走檢驗。

事發於昨日早上近9時，一輛黑色私家車於葵涌葵福路往九龍方向疑切雙白線，適時兩名交通警員駕駛警車巡經，見狀隨即指示私家車司機停車受查。詎料私家車男司機未按指示停車，相反踩油離去，警員隨即驅車尾隨追截。當駛至荃灣支路往荃青交匯處方向近迴旋處，黑色私家車因前方有車輛堵塞，司機只好被迫停車。

懷疑司機持有武器 此時警車尾隨追至，兩名警員隨即落車，其中一警員要求私家車司機落車，但對方未予理會，於是拔出警棍敲打司機位玻璃窗及車頭擋風玻璃。駕駛警車的警員懷疑私家車司機持有武器，遂拔出左輪佩槍戒備，並嘗試打開司機位車門。不過，私家車司機未肯就範，趁機再次開車逃走，擎槍警員為避開私家車而意外仆倒受傷。

揭車輛屬租車公司 同時，兩名警員再次駕駛警車追截私家車，惟追至長青公路、距離長青隧道約一公里時，警車卻突然爆胎，私家車最終往屯門方向逃去。仆倒的警員手腳擦傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，至於爆胎的警車則被拖走檢驗。執法部門經初步調查後，把案件列作「瘋狂駕駛」處理，正追緝涉案私家車及司機。據了解，涉事黑色私家車司機年約30歲，蓄啡色短頭髮。在昨日稍後時間，有消息指警員在荃灣享和街尋獲涉案私家車，經初步調查後相信是一輛租車，事後已交予租車公司。

網上流傳影片，警車停在路中，與左線的士並排，後方私家車無法前行。期間，私家車擬扭右駛走，警車隨即「閘住」。未幾，的士駛離，私家車司機趁機扭回左線及加速逃走，警車則響號尾隨追截。