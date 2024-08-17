警司非禮案 事主哭訴斥辯方捉字蝨

陸振中

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年被指3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨日在區院續審。女事主繼續接受辯方盤問，一度在庭上嚎啕大哭，批評辯方「捉字蝨」。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、男子蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，Ｘ、蔡及賴均為其下屬。

辯方指天眼揭挽被告手臂 Ｘ昨日在屏風後，繼續就第3次非禮事件接受辯方盤問。辯方質疑，閉路電視片段可見，Ｘ當日離開殘廁後，曾主動伸手挽住被告的手臂。Ｘ指，當時她行不到直線，渾身乏力，因此「有嘢就捉實咗」，之後，她就遭被告拖行。作供期間，Ｘ突然情緒激動，哭着說「你又捉字蝨！」、「不如你話我知你想我答咩啦」、「我好攰呀！」辯方續指，Ｘ當日可以叫男友來接她，Ｘ反指，辯方之前已問過，指自己沒補充。

控方開案陳詞指，2022年6月22日，被告及Ｘ等人，到案發熟食中心晚餐。被告指示Ｘ把啤酒「杯杯清」，Ｘ很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。期間，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，其後被告遭指在殘廁內，3度非禮Ｘ。案件編號：DCCC 137/2023