平價婚攝 旅遊身份來港博懵 拘3內地男女黑工

藉社交平台誘客聘用 入境處引蛇出洞 鑑於有內地人早前利用網上社交平台，聲稱可以平價來港擔當婚禮及街頭攝影師，入境處人員經情報分析及調查後，於本周三及本周四（14及15日）「放蛇」，假扮顧客支付訂金預訂相關服務。當內地攝影師來港提供服務時，人員隨即以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕3名內地男女黑工，同時檢獲攝影器材及手機等證物。入境處提醒市民，顧客如明知服務提供者不可合法受僱，一經定罪，可被判罰款50萬元及入獄10年。

入境處早前留意到，有內地攝影師利用網上社交平台，聲稱以平價來港提供婚禮、街頭攝影服務吸引香港顧客。入境處專責調查組隨即展開深入調查及情報分析，最後成功鎖定可疑的內地攝影師，並於本周三及本周四採取執法行動。調查人員假扮顧客進行「放蛇」，於網上社交平台向有關內地攝影師查詢，同時支付訂金預訂相關服務。

每次服務收費約1500元 其後，有關內地攝影師來港提供服務時，入境處人員即時將其拘捕。行動中，人員拘捕一男兩女共3名（25至30歲）非法勞工，並檢獲手機及攝影器材等證物。據了解，3名被捕內地男女互不相識，在香港沒有獲公司聘用，俱以內地旅客身份來港提供服務，每次攝影服務收費1,000至1,500元不等。至於3人是否曾在香港犯案，則有待進一步調查。

入境處表示，一直進行具針對性的網上巡邏，如發現有人利用社交媒體或即時通訊軟件組織、安排或慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷採取執法行動。

倘明知仍聘用亦屬犯罪 如果顧客明知服務提供者不可合法受僱，便有機會觸犯協助及教唆他人在香港違反逗留條件，有機會面臨刑責。任何人如果聘用不可合法受僱的人，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。市民要謹慎光顧網上平台不同類型的服務，以免誤墮法網。