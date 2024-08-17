醫健：醫健寶庫：醫學教育：培育夢想，塑造未來的力量

教育不僅是知識的傳授，更能啟迪夢想。醫學教育的潛力無限，如何培育學生成為具有國際視野的未來專業醫護亦是很重要的一環。為拓闊學生的國際視野，提升其專業能力，培養人文關懷和個人成長，港大醫學院為學生提供不少國際交流和海外實習機會。

曾有修讀文理學士（環球衞生及發展）課程的學生在瑞士紅十字會與紅新月會國際聯合會總部（IFRC）實習數月，獲得與國際組織工作人員並肩作戰的寶貴經驗，加深了解邊緣社區面臨的健康挑戰，認識到健康文化和經濟發展的相互關係。畢業後他繼而攻讀醫科，並繼續擔任醫學院學生領導的健康委員會主席，致力為社區提供免費的健康教育和醫療服務。

海外的實習機會令學生接觸多元文化的專業知識，充分發揮他們的潛能並確立生涯規劃。有護理學學生在加拿大蒙特利爾交流期間涉獵了跨醫療學科，及積極參與當地社區服務，成功適應法語環境，促進個人成長和提升專業技能。另外亦有同學在蘇格蘭跟隨當地救護員和資深護師交流及學習半年，取得現場救護技術的寶貴經驗。令他印象最深刻是遇到一位心臟停頓的病人，他透過醫學知識和救護技巧，成功協助病人到醫院進行「通波仔」手術，該次經歷更令他立志要為將來成為一位急症科護士而奮鬥。

醫學教育肩負社會的期望，任重道遠，每位學生的成長和成就都是教育工作者的最佳回報，激勵醫學教育工作者不斷前行，培育更多有志服務社會、守護民康的未來醫護專才。

鍾沛康醫生

香港大學李嘉誠醫學院助理院長（入學事務—醫療衞生科學）公共衞生學院文理學士（環球衞生及發展）課程統籌主任

香港大學李嘉誠醫學院