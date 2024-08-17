中醫藥實驗室揭幕 探索創新治療手段

【本報訊】由香港中文大學倡議的「一帶一路傳統醫藥創新研究國際聯合實驗室」揭幕，校長段崇智致詞時表示，實驗室將為不同國家及地區構建合作平台，探索中醫藥創新技術和治療手段。而副校長陳偉儀說中醫藥有現代科研實證，稱計劃目標是協助其他國家發展醫藥，而非以傳統中醫藥取代本地藥業。

陳偉儀受訪時則指出，推廣中醫藥的關鍵是標準化及證明其效用，指中醫藥有其傳統概念，但對於外地人來說只要能治病就是好藥。陳偉儀又指出，美國食品藥物管理局（FDA）現時開始承認中醫複方為有效成分，毋須出示有效分子結構成分。他說現代醫學可藉量度紅血球蛋白及幹細胞含量判斷藥材是否「補血」。中國科院上海藥物研究所副所長葉陽指出，技術上可分析複方中的某一兩個分子成分，但不能代表整個複方。出席論壇的上海中醫藥大學首席教授徐宏喜指出，很多國家和地區都跟從歐美用藥標準，取得這兩項認證則基本上能獲得其他地方批核。

非取代本地藥業 至於有其他國家及地區的代表擔心中醫藥會取代本地藥業，陳偉儀說推廣中醫藥是為了協助他們發展醫藥，提供西藥以外的選擇。他舉例寧夏亦有類似中醫的「回醫學院」。他說中亞地區沒有草藥，會以礦石入藥，中大曾舉行暑期班，以中醫技術協助回醫發展。

陳偉儀說實驗室所需要視乎新技術發展而定，未來會出手招聘人手，希望兩年後可分享結果。另外，醫衞官員論壇致詞時表示，近年政府投入大量資源建設中醫藥基礎設施期望明年底啟用的中醫醫院引領本地中醫藥臨床服務教學和培訓科研、創新等方面的發展。