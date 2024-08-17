薄扶林道上落客熱點 8個月僅發15告票

【本報訊】香港大學校門外、薄扶林道一帶成為旅遊巴上落熱點，本報向運輸署及執法部門了解上址執法情況，運輸署指，已向執法部門反映上址違例泊車的情況，要求部門加強巡邏及採取執法行動。而今年起至8月7日，運輸署收到一宗有關薄扶林道香港大學附近的違泊投訴；執法部門則自今年起至本月7日，在上址發出過15張定額罰款通知書。港大則指，目前校園內沒有設置旅遊巴士泊位，呼籲遊客利用公共交通工具前往校園。

執法部門表示，針對香港大學旁薄扶林道車輛違例停泊的情況，西區警區人員於暑假先後在上址進行宣傳教育，亦採取交通執法行動，以確保道路安全及交通暢通。部門會繼續聯絡各持份者並密切關注有關情況，按現場情況及「重點交通執法項目」，作出適當的相應交通管制及票控行動。港大則稱，非常關注旅遊巴士違法停泊問題為鄰近社區交通造成的影響，參與導賞團遊客必須在指定地點集合及進出校園。港大會繼續密切監察措施的成效，並因應大學成員及公眾人士的意見，作出所需的調整。

港大5月起實施預約制分流 今年5月1日起，港大實施參觀校園遊客分流措施，遊客在周一至周六上午8時至下午6時30分內到訪校園，須提前網上登記預約。港大亦已於7月25日起為參觀校園的遊客舉辦校園導賞團，至今共舉辦6個導賞團。另外，港大於8月及9月期間再擴大遊客分流措施，一星期7日包括公眾假期在內，均會執行配額及預約制度。