小紅書71萬篇參觀攻略 港大在讀「學霸」導賞

【本報訊】香港大學成打卡熱點，內地社交平台小紅書上更有大量貼文，圖文並茂介紹校園遊覽攻略，僅參觀攻略的貼文已多達71萬篇。尤其港大今年5月1日起實施遊客分流措施，只准預先登記參觀的訪客進校後，小紅書更湧現一批免預約參觀貼文，聲稱不論旅客有否校園預約名額，均可到校內參觀，並標榜由港大在讀「學霸」做導遊，「私人訂製」遊覽團，「無死角」參觀港大所有網紅點，學霸更會分享學習經驗，疑專攻學生及家庭客。中西區區議員曾約晤港大討論解決辦法，但雙方沒有共識，港大保安更「拉大隊走」。

記者粗略搜尋小紅書上與「香港大學參觀攻略」關鍵字有關的貼文，數目驚人，共有超過71萬篇。貼文除了分享上載人的打卡靚相，更有不少用戶圖文並茂，整理校園遊覽路線，詳細列出校內各個打卡位置，包括港大紅牆、許士芬地質博物館、荷花池、莊月明文娛中心、梅堂及禮儀堂等，部分貼文的點讚和收藏量更分別超過4,000及6,000。

區會討論無果 稱港大保安「拉隊走」 有關貼文成為更多內地客必遊港大的引線，中西區區議員劉天正表示，鑑於塞車問題及對地區有一定滋擾，本月初，他與當區幾位議員曾在執法部門的安排下，與港大負責保安的公司談話。在會上建議港大將預約參觀時段延長至晚上8時，減少上址違泊車輛擠塞交通的影響，又建議港大在登記預約旅客資料時，同步登記旅遊巴資料，並容許已經登記的旅遊巴駛入校園。

不過，他透露，當時的談話並不愉快，港大保安代表更拉大隊走。他直言，整件事因旅客到港大參觀引起，不能只靠政府解決，港大亦需負上社會責任，日後會約談港大其他部門，商討解決方法。