港大變遊客樂園 旅巴霸道立立亂

撞正傍晚放工時間 居民冇𨋢搭冇路行 百年港大，見證了香港歷史、文化的發展，近年更成為內地遊學團及旅客訪港必到之地。港大今年5月推出預約參觀制度，本想有序疏導訪客，保障校園學習環境，豈料大批訪客另闢蹊徑，集中於晚上6時半後毋須預約的時段入校參觀，結果港大校門外、薄扶林道一帶幾乎每晚均出現多架旅遊巴停泊、逾百旅客逼爆狹窄山路的險象，由於違泊高峰期撞正居民上下班時間，居民對失控情況甚為「火滾」，直斥旅行團「無人管、無秩序、擋住晒」，就連港鐵香港大學站出入口升降機亦經常被旅行團霸佔。本報直擊現場，亦發現問題嚴重，當區區議員直言，今年起情況愈發嚴重，最近兩三個月已趨「猖狂」，正聯絡各方解決問題。

行人路大擠塞 焗吸汽車「死氣」 讀者陳小姐不滿大量內地遊學團湧入香港大學參觀，旅遊大巴塞滿狹窄道路。日前向本報投訴，指上址路段無圍欄，被旅遊巴看中做上落客位，每天路邊均擠滿旅遊巴，「平日6至7架走唔甩，最多見過10架以上。」加上路邊的行人路狹窄，僅能同時容納兩人並排行走，不時有大量學生在路邊上下車，導致涉事行人路大擠塞，「由街頭行到街尾，3分鐘的路程，足足要行8分鐘。」而這些停泊在路邊的旅遊巴並未「熄匙」，整條路也充滿汽車「死氣」非常炎熱。

本報直擊 至少5旅巴泊雙黃線 本報記者日前於下午5時45分直擊涉事路段，發現至少有5架旅遊巴胡亂停泊，多個旅行團在狹窄的行人路上落客，令行經的居民幾乎無路可走。現場所見，5至6輛旅遊巴停泊在全日禁止停車的雙黃線區域，及沒有雙黃線的「灰色地帶」，停泊的旅遊巴大多貼上「遊覽」字眼在車頭。現場路窄人多，旅遊巴落客時，記者亦要在路旁側身等候約30人的旅行團通過後，才可通行。

記者曾詢問部分旅客，大多由內地而來。有遊學團學生向記者表示，計劃來港一星期，上課參觀後下午約6時上車離開；而屬旅行團的團友身上貼有旅行團貼紙標記，有旅行團領隊手揮旗桿，促團友跟上，並在下午約6時左右下車到港大參觀。至下午約6時15分，有執法部門的車輛到場，此時停泊在雙黃線區域的旅遊巴隨即離開，警員亦在現場與旅遊巴司機溝通，促旅行團盡快離開。

港鐵港大站升降機被旅團霸佔 居民陳小姐直指旅行團令上址經常道路不通，問題由周一至周日不間斷：「你都知佢哋（旅行團）都唔知規矩，都唔會理你哋啲人行唔到，全條路霸晒」，尤其在早上及傍晚最為猖獗，由香港大學港鐵站的出口一路塞滿人潮到涉事行人道，對居民十分困擾「 （旅行團）無人管，佢哋個導遊都唔會管，無秩序、擋住晒！正常每日喺度出入嘅人根本都行唔到。」

嚴先生在該區已居住了30多年，他指近半年旅行團阻路的情況愈趨惡劣，因為由下午6時30分起便毋須登記隨意出入校園，故大多旅行團會選擇在此時到香港大學，「半條路都係佢哋上車落車，平常居民好難上到嚟」。他又指出最困擾的問題是港鐵港大站的出入口升降機經常無法使用，因有大量旅行團整團人霸佔升降機上落地面到港大，導致居民無法乘升降機由地面前往港鐵站。當區區議員劉天正指情況自年初已出現，最近兩三個月更見「猖狂」，至今收到超過10宗居民投訴，港大亦知道上述情況，認為需要解決。記者陳施敏、梁皓芊