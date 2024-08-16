龍七公：更新康體設施 促進全民運動

再次恭賀國家隊在巴黎奧運取得40金、27銀及24銅的最佳境外參賽成績，中國香港代表隊更取得2金2銅歷史性佳績，衷心感謝各運動員的辛勞訓練與奮力表現，為我們爭光。國家隊與港隊在國際賽事獲取佳績，印證了中國的高質量全面發展，提升了香港和「一國兩制」的知名度，增強了港人對國家及特區的認同感，對促進全民運動也有幫助。

港府近年訂下「體育五化」的政策目標，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。港隊連續在兩屆奧運及多項國際賽創佳績，相關教練及支援團隊的擴大與提升，全職運動員的財政、升學及就業支持改善，反映體育精英化和專業化已上軌道，不像回歸前只靠個別運動員或體育會單打獨鬥，缺乏持續的政策支持和政府推動。未來要增加支援仍未能獲獎的優秀運動員，加強運動醫學與科技的研發應用，以提升運動員表現和延長其參賽壽命。

盛事化方面，香港在復常後成功舉辦了多項國際體育賽事，未來還有啟德體育園開幕和2025年與廣東省及澳門合辦的第15屆全國運動會，重點是如何借助有關盛事，發揮更大的經濟、旅遊及宣傳效益，說好中國和香港故事。

教育制度 重文輕武 對於「五化」之首的體育普及化，不少人認為成績還是差強人意。港隊在劍擊、游泳等項目多次獲獎，帶動相關訓練班的報讀熱潮，但其他項目的參與人數卻此消彼長，「少子化」趨勢令足球等群體運動面臨挑戰。

香港的教育制度仍舊「重文輕武」，每當課程進度吃緊，體育堂與運動訓練往往被犧牲，部分家長會在臨近考試時勸說子女放棄運動，再加上沉迷打機上網，不少中小學生身體孱弱或過胖，欠缺從運動競賽中鍛煉的毅力、團隊合作和體育精神。本地大學的體育風氣低沉，不像英美或內地大學般積極鼓勵學生參與運動。

香港的康體設施其實不算少，政府場地收費便宜，但部分因管理不善而使用率偏低，同時亦有許多上班族埋怨訂場難。一些在早年規劃的設施已過時或出現錯配，應因應人口持續高齡化與少子化，還有氣候變化導致暴雨及酷熱天氣增多，全面檢視、更新現有的康體設施用途、設計和相關配套，做到地盡其用，一地多用。例如將一些兒童遊樂設施及大型戶外場地，改作適合長者及中年人享用的運動健身設施，增加空調及有蓋場地。新發展區的規劃設計，亦須因應人口組成與市民運動習慣的變化而調整，不能一本通書睇到老。

體育普及化與產業化乃相輔相成，有更多人參與運動，相關的消費和產品、服務供求自然增加。也要改變部分官員與私人體育會，仍將體育事業視作純業餘及非牟利性質，只會花錢，不想亦不懂賺錢的心態。要引入更多商業元素與企業參與，將有為政府與高效市場更好結合，推動香港體育五化。