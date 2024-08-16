笑看天下：岸田早知今日何必當初

權力是強烈的催情劑，處最高位的國家領袖，通常戀棧權力，不是無奈被迫，鮮有自動不爭取連任的。呢，日本首相岸田文雄自2021年10月上任至今，執政一千多日，是二戰後第8位在任過千日的首相，他日前宣布不競逐連任執政自民黨總裁一職，意味日相時隔近3年將會換人。岸田將成為繼前任首相菅義偉後，又一位不競逐連任自民黨總裁的現任首相。菅義偉於2021年放棄連任，有指係因為防疫不力及提出人事改組而引發黨內反彈。咁，岸田又衰邊瓣？

日媒分析，自民黨備受統一教會（現稱「世界和平統一家庭聯合會」）滲入、政治獻金等醜聞困擾，「回扣門」備受批評，內閣支持率喺20%甚至更低水平徘徊，導致黨內不滿，逼宮嘅聲浪日漲。事實上，岸田放棄連任，早就有迹可尋。今年4月眾議院3個議席補選，以及7月東京都議會補選，自民黨候選人慘敗，黨內抨擊首相冇承擔責任，青壯派更直指若首相不換人，下屆眾議院選舉將難以勝出，逼宮聲浪不斷擴大。

日媒曾細數岸田執政千日成績，譬如增強日本防衞能力，把防衞預算提高至GDP嘅2%以上，並修訂《國家安全保障戰略》、《國家防衞戰略》、《防衞力整備計劃》這3份安保文件。可是，岸田重國防輕民生激發民憤，日圓貶值亦增添通脹壓力，民眾不滿工資追不上生活成本上升，而最關鍵的是失去民心，最新民調顯示，有70%受訪者希望自民黨總裁換人，支持岸田續任的僅11%，又係嗰句「民無信不立」。

岸田都有自知之明，佢強調只有取得人民信任，政府才能有效施政，以民為本推動政治改革，才可重建國民對政府嘅信任。早知今日，何必當初？