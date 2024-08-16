冰鑑春秋：賴清德帶頭接受統戰？

賴清德日前參拜無極三清總道院，語出驚人地說出：「大陸併吞台灣的企圖愈來愈明顯，飛機軍艦愈來愈靠近，對台灣統戰滲透吸收台灣人民，尤其是招待宗教團體到大陸交流旅遊，但是台灣人善良不會拒絕，卻對國家安全影響大，希望大家勇於拒絕大陸統戰，為了國家安全不要被拐騙，自己出錢，又沒缺那一點錢。」

這種直指台灣宗教團體接受邀請到大陸旅遊是「貪小便宜」的說法，真是令人感到不可思議，無怪無極三清總道院主委鄭銘輝立刻反擊：「『政治歸政治，宗教歸宗教』，宗教是人民的信仰，神佛可保佑兩岸和平，以往台灣宗教團體去大陸接受招待，對岸來台灣也是接受台灣人招待，兩岸交流都是禮尚往來。」

賴清德這種把宗教交流直接定義為接受統戰的心態，就是現在民進黨正在進行的「洗滌人心」；綠委沈伯洋日前接受訪問時，先撇清陸配不是最高風險群，跟着卻又點名村里長、教授與立委才是高風險群。顯然民進黨決心從基層做起，將兩岸間的一切交流破壞殆盡，才能遂行他們台灣獨立的野心。但不過10年前的2014年，賴清德自己就以台南市長的身份率團參訪大陸，當時難道全程都是自己掏腰包？沒有接受過大陸方面的招待？如果有，那我們是不是要懷疑，曾接受過大陸招待的賴清德，實際上已被大陸統戰，被大陸「拐騙」，成了潛伏在台灣的臥底？

就好像沈伯洋指控村里長、教授與立委是高風險群，結果他自己同時具有教授與立委身份。民進黨總是喜歡回力鏢自打臉，也經常淪為笑柄。但綠營從根本上洗腦，讓台灣人敵視大陸人的作為，只會讓兩岸更加緊張，衝突勢將難以避免。