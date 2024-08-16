橫眉冷看：還是覺得中國好

不少反華論者經常誇大其詞，說大量產業正撤出中國，印度是最大的受益者。然而觀乎現實，卻不是這般模樣，以美國的蘋果和特斯拉公司為例，這兩大巨頭在印度都曾有鴻圖大計，如今走到半路，卻是趑趄不前。

蘋果公司很早便栽了觔斗，去年推出iPhone 15手機，在印度出廠的良品率竟低至50%。iPhone 15在華的銷量尤其失色，其中一個原因，正是中國消費者對印度的出品沒信心，很多人便索性轉買國產手機。蘋果公司將部分生產線移至印度，但仍有部分留在中國，因此iPhone 15有一批是產自中國，也有不少是產自印度。市面盛傳，產自中國的iPhone品質較有保障，但大多是銷往歐美地區，中國消費者買到的蘋果產品，則反倒是產自印度的。

上述消息不知真偽，反正相信的人很多，故蘋果產品在中國的銷路便每況愈下。由此可見，Made in India的貨色始終是不受歡迎。特斯拉創辦人馬斯克見機最快，今年4月他原本打算出訪印度面見總理莫迪，並宣布在當地再投資30億美元。豈料馬斯克突然爽約，改而飛往北京會見中國總理李強，更對外聲稱只有在中國的投資最讓他放心。

馬斯克此舉，讓不少印度人深感受辱，但這也是沒法子，商人最是現實，到哪裏投資最有利，就會往那裏去。近年中國崇尚「繡花精神」，生產水平力求精益求精，莫說印度的出品不能跟中國媲美，就算是美國製造的產品，也未必比得上中國。筆者有好些「黃絲」朋友，都愛買特斯拉汽車，但大家不得不承認，同一款汽車，產自中國的一批，品質明顯優於產自美國的。因此他們在香港買美國特斯拉，都寧可選擇中國出產的一批車子。