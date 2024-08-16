筆下風雲：剃人頭者亦被剃

天理循環，報應不爽。2019年黑暴一役，將香港攪得周天寒徹，當時英美政客不斷煽風點火，讚揚暴徒是民主鬥士、「美麗風景線」，現在風水輪流轉，到了英美一嘗民主鬥士製造的「美麗風景線」是何等美麗！

繼美國大學校園爆發反以色列種族滅絕的暴亂後，現在又到英國出現「美麗風景線」。當地的反移民騷亂一發不可收拾，反移民示威者打砸搶燒，工黨政府揚言強硬應對，絕不姑息。果不其然，兩名年僅12歲的男孩成為年齡最幼的被起訴者。其中一人被指在曼徹斯特參與兩宗騷亂。他已認罪，法院9月2日判刑。法官強調，這名男孩的罪行嚴重，參與暴力和騷亂程度比許多成年人還要深。

他們只是孩子呀！想當年香港一班廿多歲、牛高馬大的暴徒也被冠以孩子之名，執法部門將他們拘捕便是濫暴，為何現在英國連12歲的孩子都不放過，法官還事先張揚重判，英國政客和移英港人卻視而不見、默不作聲？更不必說，英國法庭話審就審，話判就判，快過打針，對比香港不少黑暴被告到現在還未判刑，英國一味快刀斬亂麻，隨時製造冤假錯案，有沒有法治和天理啊？

事實證明，因果報應真實存在，現在英國正是嘗到報應的時候。香港黑暴有英美在背後搞風搞雨，英國騷亂則是美西方長期幹下的好事。美國不斷在中東挑起戰火，大量穆斯林難民流入歐洲，結果跟本地社會格格不入，白吃白喝，罪案頻生，終於激起反移民怒火。更好笑是，英國不找美國算帳，又無法賴到中國頭上，軍情六處竟然將責任歸咎於俄羅斯，指俄國在背後煽動極右組織。此說是真是假不重要，重要是英國印證了「剃人頭者，人亦剃其頭」的道理。